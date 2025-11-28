इटावा में नेवी अफसर की पत्नी को TTE ने चलती ट्रेन से फेंका, हुई मौत, टिकट को लेकर हुआ था विवाद

उत्तर प्रदेश के इटावा में पटना-आनंद विहार सुपरफास्ट 04089 ट्रेन से दिल्ली जा रही नौसेना अफसर की पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आ गया है. इस मामले में जीआरपी थाने में तैनात टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है ट्रेन में बहस के बाद टीटीई ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया था जिससे उसकी मौत हो गई.

बुधवार को साम्हो-भरथना रेलखंड पर महिला का शव पटरी के किनारे मिला था जिसे साधारण हादसा माना जा रहा था लेकिन बाद में जब मामले की जांच शुरू हुई तो मामला कुछ और ही निकला. परिजनों की शिकायत पर जीआरपी इटावा ने ट्रेन में तैनात टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ट्रेन में टिकट को लेकर टीटीई से बहस

परिजनों के मुताबिक अहरौलीशेख, भोगनीपुर कानपुर देहात की 32 वर्षीय आरती यादव के पति अजय यादव नौसेना में मुंबई में तैनात हैं लेकिन, फिलहाल विशेष ट्रेनिंग पर चेन्नई में है. पति के कहने पर ही वो इलाज के लिए अकेले दिल्ली रवाना हुई थीं. वो अक्सर दिल्ली जाती रहती थी लेकिन इस बार जल्दबाजी में वो पटना-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गईं जबकि उसका आरक्षण दूसरी ट्रेन में था.

टीटीई पर चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप

इसी टिकट को लेकर कोच में टीटीई संतोष के साथ उसकी बहस हो गई. इसकी जानकारी कॉलर ने रेलवे को दी थी, परिजनों ने आरोप लगाया है कि टिकट विवाद इतना बढ़ गया कि टीटीई ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. घटनास्थल पर मिले सुरागों ने भी शक को और गहरा कर दिया.

गुरुवार सुबह जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आरती का पर्स शव मिलने की जगह से लगभग चार किलोमीटर दूर मिला है. मोबाइल की लोकेशन तीसरी जगह दिख रही थी. यानी, महिला का शव जहां मिला, मोबाइल कहीं और मिला और पर्स कहीं और.

परिजनों ने सवाल उठाया कि अगर यह सामान्य हादसा होता तो सामान इस तरह तीन अलग-अलग जगहों पर कैसे फैला हो सकता है. यह स्थिति साफ तौर पर किसी बाहरी हस्तक्षेप, संघर्ष या धक्का दिए जाने की तरफ इशारा कर रही है.

इस मामले पर सीओ जीआरपी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रारंभिक मेमो में इसे गिरकर मौत बताया गया था लेकिन परिजनों के आरोपों को देखते हुए टीटीई के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जांच शुरू कर दी गई है.

इनपुट- अमित

