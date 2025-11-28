जगतगुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो पत्नियों को अंग्रेजी में कहे जाने वाले शब्द वाइफ पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में वो पत्नियों को आनंद के लिए एक आश्चर्य जनकर खिलौना बताते हैं.

रामभद्राचार्य का ये वीडियो कहां का है और कब का इसकी पुष्टि नहीं हो पाई हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी तीखी टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने पत्नी पर विवादित टिप्पणी की है.

रामभद्राचार्य ने बताया WIFE का फुल फॉर्म

वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य ने कहते हैं कि- "वाइफ कितनी खतरनाक होती है..वाइफ का पहला अक्षर क्या है आप जान ही रहे हैं.. विवाहित लोग जानते ही है उन्ही से पूछ रहा हूं. बताईए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में..? अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा, साधु लोग नहीं बोलेंगे.

पहला अक्षर होता है W- यानी.. Wonderful दूसरा अक्षर है I- यानी instrument , F यानी For और चौथा अक्षर क्या है E यानी Enjoy." इसके बाद उन्होंने पूछते हुए कहा कि इसका फुल फॉर्म क्या बन गया 'Wonderful Instrument For Enjoy' यानी आनंद के लिए एक आश्चर्य जनक उपकरण खिलौना है- 'वाइफ'

रामभद्राचार्य ने इसके आगे हिन्दू धर्म में पत्नी का भी अर्थ समझाते हुए कहा कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ दे. हमारे यहां पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती..हमारे यहां तो मून हमेशा हनी रहता है. हमारे यहां नारी का उपयोग भोग के लिए योग के लिए होता है." ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है लेकिन ये वीडियो एडिटेड लग रहा है.

बता दें कि रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इससे पहले वो महिलाओं को लेकर टिप्पणियों के चलते विवादों में रहे हैं. रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं.