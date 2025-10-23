हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडएटा में पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रधानी रंजिश में खून की होली- गांव में भारी तनाव

एटा में पूर्व प्रधान की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, प्रधानी रंजिश में खून की होली- गांव में भारी तनाव

Eta News: पूर्व प्रधान जय सिंह अलीगंज से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दामाद नेत्रपाल फौजी के भूखंड की मिट्टी उठाने को लेकर वर्तमान प्रधान अमित फौजी और उनके परिजनों से विवाद हो गया.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 23 Oct 2025 06:40 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अलीगंज क्षेत्र के देवपुर गांव में बुधवार को पूर्व ग्राम प्रधान जय सिंह की ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात के पीछे चुनाव की पुरानी रंजिश बताई जा रही है. इस घटना से नाराज मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने शव को थाने में रखकर हंगामा किया जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया और प्रशासन को कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी.

पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझा-बुझा कर शांत किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक देवपुर के तीन बार प्रधान रहे प्रधान जय सिंह (70) बुधवार की दोपहर मोटरसाइकिल से अलीगंज से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दामाद नेत्रपाल फौजी के भूखंड की मिट्टी उठाने को लेकर वर्तमान प्रधान अमित फौजी और उनके परिजनों से विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान प्रधान पक्ष के लोगों ने जयसिंह को घेर लिया और बेरहमी से ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

उन्होंने बताया कि घटना के बाद घायल सिंह को परिजन अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दो घंटे तक चला हंगामा

ग्रामीणों के मुताबिक जयसिंह की मौत की खबर सुनते ही परिजन भड़क गए और शव को थाने में रखकर कार्रवाई की मांग करने लगे. करीब दो घंटे तक चले बवाल के दौरान ग्रामीणों की व्यापक भीड़ थाने में जमा हो गयी. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम जगमोहन गुप्ता, सीओ अलीगंज नितेश गर्ग और विधायक सत्यपाल सिंह राठौर मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को समझाकर शांत कराया.

प्रधानी रंजिश में हत्या का आरोप

मृतक के बेटे सर्वेश ने आरोप लगाया कि प्रधान अमित, श्याम सिंह और प्रेमसिंह ने साथियों के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या की है. पूर्व प्रधान के परिजनों ने बताया कि वर्ष 2021 के चुनाव में हार के बाद से ही दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी और उस समय भी गोलीबारी व पथराव की घटना हुई थी.

गांव में तनाव बरक़रार

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हालात को देखते हुए इलाके में व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है. अलीगंज के पुलिस क्षेत्राधिकारी नितेश गर्ग ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

Published at : 23 Oct 2025 06:40 AM (IST)
Embed widget