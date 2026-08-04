राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर डिंपल यादव ने साधा निशाना, कहा- सदन में चर्चा हो

संसद के मानसून सत्र में आज मंगलवार को भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. समाजवादी पार्टी समेत पूरे इंडिया गठबंधन में सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर घेरने की कोशिश की और जमकर हंगामा किया. विरोधी दल इस मामले पर चंदा चोरी की माँग कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आई है.

सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया. उन्होंने कहा कि ये पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है. विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए लेकिन, सरकार इससे भाग रही है. सरकार जवाब नहीं देना चाहती है.

चंदा चोरी मामले पर बोली डिंपल यादव

डिंपल यादव ने कहा कि "राम मंदिर दान चोरी का मामला पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है. राम मंदिर में जो दान पात्र की चोरी हुई, धातुओं की चोरी हुई है तो इसे लेकर लोगों में आक्रोश है. हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो लेकिन, ये सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है."

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सपा सांसद ने कहा कि ये देश का पैसा है और हम चाहते थे कि सही ढंग से इसका इस्तेमाल हो, करोड़ों रुपये लूट लिए गए हैं. अभी तो ये भी नहीं पता कि कितने पैसे लुटे हैं. जब से मंदिर की स्थापना हुई, ये मंदिर बना, इसके निर्माण पर उंगलिया उठाई जा रही है. जमीनों को लेकर, दानपात्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ये देश की धरोहर है मुझे लगता है कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

बता दें कि संसद का मानसून सत्र इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है. सत्र के पहले दो हफ्ते विपक्षी दलों ने नीट परीक्षा को लेकर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया और अब सपा समेत पूरा इंडिया गठबंधन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है.

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