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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमां ने किया नाबालिग बेटी का सौदा, पैसे पूरे नहीं मिले तो रची ऐसी साजिश

मां ने किया नाबालिग बेटी का सौदा, पैसे पूरे नहीं मिले तो रची ऐसी साजिश

Uttarakhand News: देहरादून में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने पहले अपनी नाबालिग़ बेटी को डेढ़ लाख रुपये में बेच दिया लेकिन, जब उसे पूरे पैसे नहीं मिले तो अपहरण का केस दर्ज कराया.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 04 Aug 2026 11:38 AM (IST)
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उत्तराखंड के देहरादून में थाना राजपुर क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया था. पुलिस ने जब इसकी जांच शुरू की तो सच्चाई जानकर हर कोई हैरान रह गया. पुलिस को पता चला कि इसकी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि ख़ुद पीड़िता की मां ही शामिल थी. 

मामला 5 जुलाई 2026 का है, जब सहस्त्रधारा रोड स्थित नागल हटनाला निवासी नीलम देवी ने थाना राजपुर में अपनी नाबालिग बेटी की अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज विशेष टीम गठित की और अपहृत युवती की तलाश शुरू कर दी. 

पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, CCTV फुटेज खंगाले और स्थानीय स्तर पर पूछताछ की तो पता चला पीड़िता मुजफ्फरनगर में हो सकती है. जिसके बाद पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया और इस मामले में  मनीष और लवी कुमार नाम के दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया.

पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

पुलिस पूछताछ में आरोपी लवी कुमार ने बताया कि उसने पिंकी मलिक  नाम की एक महिला के जरिए इस नाबालिग को उसकी माँ नीलम देवी से डेढ़ लाख रुपए में खरीदा था. जिसके बाद उसने युवती को दूसरे आरोपी मनीष को 2 लाख रुपये में आगे बेच दिया. जो उसे शादी के इरादे से ख़रीदना चाहता था. ये सच्चाई जानकर पुलिस भी हैरान रह गई.

ख़ुलासे के बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए पिंकी मालिक और पीड़िता की मां नीलम देवी दोनों को गिरफ़्तार कर लिया. पूछताछ में पीड़िता की माँ ने बताया कि पिंकी मलिक से उसकी मुलाक़ात देहरादून में एक समारोह के दौरान हुई थी. बातचीत में पिंकी ने उसे बताया कि उसे एक युवती की ज़रूरत है जिसके बदले में अच्छी रकम दी जाएगी. 

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मां ने डेढ़ लाख रुपये में किया सौदा

आरोपी मां ने इसके बाद अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का डेढ़ लाख रुपये में सौदा कर दिया. सौदा होते ही पिंकी ने मुजफ्फरनगर में अपने परिचित लवी कुमार को लड़की को सौंप दिया, जिसे लवी ने 2 लाख रुपये में आगे मनीष को बेच दिया. इस लेन देन की रकम से नीलम देवी को 80 हज़ार रुपये देकर बाकी पैसे बाद में देने का वादा किया गया. 

तय समय पर भी जब आरोपी मां को पूरे पैसे नहीं मिले तो उसे डर लगा कि कहीं उसकी करतूत पकड़ी ना जाए. जिसके बाद उसने साज़िश रचते हुए बेटी के अपहरण की झूठी कहानी रच कर राजपुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी. 

पुलिस इस मामले में अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. 

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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