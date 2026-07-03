अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री का आया बयान, कहा- यह पाप नहीं...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उन्होंने लोगों से जांच पूरी होने तक संयम रखने की अपील की.

अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किए. इसके बाद उन्होंने उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत और महंत राजू दास के पूज्य गुरुदेव के गोलोक गमन पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने इसे 'पाप नहीं, महापाप' बताया.

उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के साथ-साथ भगवान का भी दंड मिलेगा. हालांकि, उन्होंने लोगों से भावनाओं में न बहने और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखने की अपील की.

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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- पाप नहीं, महापाप है

अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद उन्होंने महंत राजू दास के पूज्य गुरुदेव और उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत के गोलोक गमन पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की.

राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह 'पाप नहीं, महापाप' है. उन्होंने कहा कि दोषियों को सरकारी कानून के तहत दंड तो मिलेगा ही, भगवान का महादंड भी उन्हें अवश्य प्राप्त होगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- पहले जांच पूरी होने दें

धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से देश की जांच एजेंसियों, कानून व्यवस्था और सरकार पर भरोसा रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और सभी दोषियों को उचित दंड मिलेगा. उन्होंने लोगों से भावनाओं पर नियंत्रण रखने की भी अपील करते हुए कहा कि कुछ शक्तियां इस घटना के बहाने संतों, महंतों, मठों और मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था कमजोर करने तथा हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर सकती हैं. इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को विवेक से काम लेना चाहिए और किसी एक घटना के कारण पूरे सनातन समाज पर आंच नहीं आने देनी चाहिए. वहीं, जब उनसे चंपत राय का नाम सामने आने और उन पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'हम राजनीति पर नहीं बोलते हैं.'

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