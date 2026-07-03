हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री का आया बयान, कहा- यह पाप नहीं...

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री का आया बयान, कहा- यह पाप नहीं...

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह 'पाप नहीं, महापाप' है. उन्होंने कहा कि दोषियों को सरकारी कानून के तहत दंड तो मिलेगा ही.

Written By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या |  Updated at : 03 Jul 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उन्होंने लोगों से जांच पूरी होने तक संयम रखने की अपील की.

अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किए. इसके बाद उन्होंने उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत और महंत राजू दास के पूज्य गुरुदेव के गोलोक गमन पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने इसे 'पाप नहीं, महापाप' बताया.

उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के साथ-साथ भगवान का भी दंड मिलेगा. हालांकि, उन्होंने लोगों से भावनाओं में न बहने और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखने की अपील की.

राम मंदिर मामले में अविनाश शुक्ला को प्रतापगढ़ ले जाएगी पुलिस, विनय कटियार बोले- मैंने चंपत को चेताया था

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा- पाप नहीं, महापाप है

अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया. इसके बाद उन्होंने महंत राजू दास के पूज्य गुरुदेव और उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत के गोलोक गमन पर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की.

राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह 'पाप नहीं, महापाप' है. उन्होंने कहा कि दोषियों को सरकारी कानून के तहत दंड तो मिलेगा ही, भगवान का महादंड भी उन्हें अवश्य प्राप्त होगा.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- पहले जांच पूरी होने दें

धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से देश की जांच एजेंसियों, कानून व्यवस्था और सरकार पर भरोसा रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और सभी दोषियों को उचित दंड मिलेगा. उन्होंने लोगों से भावनाओं पर नियंत्रण रखने की भी अपील करते हुए कहा कि कुछ शक्तियां इस घटना के बहाने संतों, महंतों, मठों और मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था कमजोर करने तथा हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर सकती हैं. इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को विवेक से काम लेना चाहिए और किसी एक घटना के कारण पूरे सनातन समाज पर आंच नहीं आने देनी चाहिए. वहीं, जब उनसे चंपत राय का नाम सामने आने और उन पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'हम राजनीति पर नहीं बोलते हैं.'

इस्तीफा देकर भी राम मंदिर में आखिरी सांस तक ट्रस्टी बने रहेंगे चंपत राय और अनिल मिश्रा! जानें वजह

और पढ़ें

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Dhirendra Shastri RAM MANDIR Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री का आया बयान, कहा- यह पाप नहीं...
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेंद्र शास्त्री का आया बयान, कहा- यह पाप नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी में खुश नहीं हैं अरुण गोविल? अखिलेश यादव के करीबी सांसद के दावे ने बढ़ा दी हलचल
बीजेपी में खुश नहीं हैं अरुण गोविल? अखिलेश यादव के करीबी सांसद के दावे ने बढ़ा दी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कार्डियक अरेस्ट के बाद राजेंद्र चौधरी की अभी कैसी है तबीयत? अखिलेश यादव ने दिया अपडेट
कार्डियक अरेस्ट के बाद राजेंद्र चौधरी की अभी कैसी है तबीयत? अखिलेश यादव ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर मामले में होंगी और गिरफ्तारियां? कर्मचारियों ने महीनों से नहीं निकाली सैलरी, चैट्स रिकवर करेगी पुलिस
राम मंदिर मामले में होंगी और गिरफ्तारियां? कर्मचारियों ने महीनों से नहीं निकाली सैलरी, चैट्स रिकवर करेगी पुलिस
Advertisement

वीडियोज

'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत; क्या टीम इंडिया करेगी अमल?
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
ट्रैवल
IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
एग्रीकल्चर
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
ABP NEWS
Viral Video: बागेश्वर धाम में कन्या पूजन के दौरान अनंत अंबानी ने क्या किया, वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: बागेश्वर धाम में कन्या पूजन के दौरान अनंत अंबानी ने क्या किया, वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: अप्रैल में हुई शादी, पति ने OYO में बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा!
Viral Video: अप्रैल में हुई शादी, पति ने OYO में बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा!
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की कठिन तपस्या
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की कठिन तपस्या
ABP NEWS
Viral Video: सिर के बल और हाथों के सहारे ‘नर्मदा परिक्रमा’
Viral Video: सिर के बल और हाथों के सहारे ‘नर्मदा परिक्रमा’
ABP NEWS
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: धर्मपुरी महाराज की परिक्रमा का वीडियो हुआ वायरल
Embed widget