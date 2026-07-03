राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे ने किया आंदोलन का ऐलान, महाराष्ट्र से होगी शुरुआत
शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से इस आंदोलन की शुरुआत होगी.
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरा देश बीजेपी के शासन के अधीन है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अनेक लोगों ने भाग लिया था और हिंदुओं ने मंदिर निर्माण के लिए बहुत कुछ सहा है.
ठाकरे ने कहा कि जब बीजेपी के केवल दो सांसद थे, तब उसने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज सांसदों और विधायकों को तोड़ने की राजनीति को 'ऑपरेशन टाइगर' कहा जा रहा है, जबकि अयोध्या में 'ऑपरेशन राम मंदिर' चल रहा है और राम मंदिर का पैसा चोरी किया जा रहा है.
उद्धव ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा, अब हिंदू माफ नहीं करेगा.'
उन्होंने सभी राम भक्तों और हिंदुओं से दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्रित होने की अपील करते हुए कहा कि अब 'रामरक्षा आंदोलन' शुरू किया जा रहा है. ठाकरे ने दावा किया कि हिंदू अब जाग चुके हैं और दादर से शुरू होने वाला यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों तक ले जाया जाएगा. उन्होंने सभी हिंदुओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की.