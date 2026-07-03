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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे ने किया आंदोलन का ऐलान, महाराष्ट्र से होगी शुरुआत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच उद्धव ठाकरे ने किया आंदोलन का ऐलान, महाराष्ट्र से होगी शुरुआत

शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से इस आंदोलन की शुरुआत होगी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरा देश बीजेपी के शासन के अधीन है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में अनेक लोगों ने भाग लिया था और हिंदुओं ने मंदिर निर्माण के लिए बहुत कुछ सहा है.

ठाकरे ने कहा कि जब बीजेपी के केवल दो सांसद थे, तब उसने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज सांसदों और विधायकों को तोड़ने की राजनीति को 'ऑपरेशन टाइगर' कहा जा रहा है, जबकि अयोध्या में 'ऑपरेशन राम मंदिर' चल रहा है और राम मंदिर का पैसा चोरी किया जा रहा है.

उद्धव ठाकरे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा, अब हिंदू माफ नहीं करेगा.'

उन्होंने सभी राम भक्तों और हिंदुओं से दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्रित होने की अपील करते हुए कहा कि अब 'रामरक्षा आंदोलन' शुरू किया जा रहा है. ठाकरे ने दावा किया कि हिंदू अब जाग चुके हैं और दादर से शुरू होने वाला यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के सभी जिलों तक ले जाया जाएगा. उन्होंने सभी हिंदुओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 03 Jul 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Ram Mandir MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS
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