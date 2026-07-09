ललिता गौतम हत्याकांड: कलेक्ट्रेट पर बवाल के बाद 7 गिरफ्तार; 13 नामजद समेत 50 अज्ञात पर मुकदमा

मेरठ में बीए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेरठ कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन और सड़क जाम के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने 13 नामजद और 25 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर कलेक्ट्रेट के एंट्री गेट पर धरना देकर सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हमला करने, कानून-व्यवस्था प्रभावित करने व सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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गिरफ्तारी के लिए टीमें कर रहीं छापेमारी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिमांशु सिद्धार्थ, रवि कुमार गौतम, अंकित, अरविंद कुमार, ऋतिक, नवनीत कुमार और लवी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि अन्य नामजद और अज्ञात आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं.

ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर जारी है आक्रोश

मूल रूप से रोहटा क्षेत्र की रहने वाली बीए छात्रा ललिता गौतम मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 15 मई को वह लापता हो गई थी और 17 मई को उसका शव रोहटा क्षेत्र के एक खेत से बरामद हुआ था.

पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हालांकि, परिजन और दलित समाज के लोगों का आरोप है कि मामले में अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता है और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है. इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया.

लाठीचार्ज के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया. इस दौरान लाठीचार्ज की भी सूचना है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय प्रदर्शनकारियों को हटाते और कुछ लोगों को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं.

पुलिस के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन (अंबेडकर गुट) के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी समेत अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने या हिंसा में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, प्रदर्शनकारी अब भी ललिता गौतम हत्याकांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग पर कायम हैं. मामले को लेकर जिले में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण की स्थिति बनी हुई है.

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