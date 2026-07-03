Ram Mandir Chadhava Chori Live: राम मंदिर मामले में SIT ने बढ़ाई जांच, जमीन खरीद पर भी होंगे सवाल, अविनाश को जेल से लाई पुलिस
Ram Mandir Chadhava Chori Live Updates: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच और बढ़ा दी है. अब जांच का दायरा जमीन की खरीद फरोख्त तक पहुंच गया है.
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Ram Mandir Chadhava Chori Live Updates: अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है. विशेष जांच दल (SIT) दूसरे दिन फिर सरयू गेस्ट हाउस से मंदिर परिसर के लिए रवाना हुआ. पहले दिन एसआईटी ने ट्रस्ट के ट्रस्टी गोपाल राव और सदस्य अनिल मिश्र से पूछताछ की थी. वहीं, पुलिस मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को अयोध्या जिला जेल से पूछताछ के लिए लेकर गई. एसआईटी को इस मामले की जांच के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं.
मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक वाजपेयी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और मंदिर के एक-एक रुपये की वसूली की जाएगी. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा. वहीं अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उनके योगदान को अयोध्या कभी नहीं भूल सकती.
दूसरी ओर कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच की मांग दोहराई है. कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश का संदेह पैदा होता है. उन्होंने कहा कि यह केवल चढ़ावे की कथित चोरी का मामला नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और जिम्मेदारी दोनों से जुड़ा विषय है, इसलिए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए.
Ram Mandir Chadhava Chori Live: अयोध्या अब 'बीजेपी-शासित अंडरवर्ल्ड'- संजय राउत
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, "मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरह, अयोध्या अब 'बीजेपी-शासित अंडरवर्ल्ड' बन गया है; राम मंदिर में डकैती हुई है."
Ram Mandir Chadhava Chori Live: विपक्ष ये नहीं चाह रहा है कि ठीक से जांच हो- अनिल राय
प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित चोरी के मामले को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा, "विपक्ष ये नहीं चाह रहा है कि ठीक से जांच हो और एक 'टारगेटेड' माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है. SIT जांच कर रही है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न हो. जांच धैर्य से हो और जांच पूरी हो तो उस पर सवाल खड़े करने की कोई गुंजाइश न हो. समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के पास कोई विषय नहीं है. जिन्होंने हमेशा से अयोध्या से दूरी बनाकर रखी, भगवान राम के खिलाफ रहे, आज उन्हें अयोध्या की चिंता होने लगी?."