बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर से वृंदावन तक सनातान हिंदू एकता 2025 विशाल पदयात्रा निकाल रहे हैं. इस बीच उनकी इस यात्रा को मुस्लिम समुदायों के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है. इस पदयात्रा में हिंदुस्तानी पसमांदा मंच सहारनपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष शाहनवाज मलिक के साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली से मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग यात्रा में शामिल होने दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं.

हिंदुस्तानी पसमान्दा मंच सहारनपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष शहनवाज मलिक ने कहा है कि हमारी यात्रा बल्लभगढ़ मंडी से होकर दिल्ली जाएगी. हम चाहते हैं कि सभी एकजुट रहें और हिंदू-मुस्लिम का कोई मुद्दा कभी न बने. उनके साथ काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी पदयात्रा में शामिल होने जा रहे हैं.

यात्रा में शामिल होने जा रहे मुस्लिम संगठन के नेता क्या बोले?

मीडिया से बातचीत में शहनवाज मलिक ने बताया है कि हमें बागेश्वर धाम के माध्यम से निमंत्रण मिला था और धीरेंद्र शास्त्री के आह्वान पर हम उनका स्वागत करने आए हैं. हम सब उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच रहे हैं. इस पदयात्रा से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सब एक हैं. किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा है कि हम हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारे का पैगाम देते हैं. कुछ विरोधी लोगों ने हमारे बीच भेदभाव पैदा कर रखा है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि सब एकजुट रहें. साथ ही मलिक ने बताया कि कभी भी हिंदू-मुस्लिम भेदभाव का मामला कभी न हो, इसलिए दंगे होते हैं.

आखिर में उन्होंने कहा है कि मेरा यही कहना है कि हम लोग सब मिलकर रहें, एक साथ रहे और भाईचारे का संदेश देते रहें. नेता इस मैसेज के जरिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं.

इस दिन वृंदावन पहुंचेगी धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा

धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा शुक्रवार (7 नवंबर) को कात्यायनी देवी मंदिर से शुरू होकर शनिवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ सीमा पर पहुंची. इसके बाद रविवार को यह पदयात्रा फरीदाबाद के दशहरा मैदान एनआईटी फरीदाबाद और सीकरी पहुंचेगी. इसके साथ ही हरियाणा के कई शहरों से होकर रविवार 16 नवंबर) को यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन पहुंचेगी. इसके बाद वहां पर एक महासभा आयोजित होगी.