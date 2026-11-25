उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या नहीं? इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है. उन्होंने सीएम योगी का नाम लिए बिना कहा कि यूपी में जब कमल खिलेगा तो ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. इसलिए अभी तो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल ही है. इसमें कोई विवाद नहीं है.

एबीपी के विशेष कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमत्री पद का दावेदार बोलने से क्यों हिचकते हैं तो इस पर मौर्य ने कहा कि "अभी तो वो हमारे मुख्यमंत्री हैं ही. कमल खिलेगा तभी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा. अब भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो चुनाव के बाद तय होता है."

सीएम के चेहरे पर दिया जवाब

मौर्य ने कहा कि कमल का फूल ही हमारा मुख्यमंत्री है..वही खिलेगा तभी मुख्यमंत्री बनेगा. इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है. मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आपका सीएम का फेस कौन हैं तो हमने कह दिया कि कमल का फूल है. अब कमल का फूल खिलेगा तो सबकुछ खिल जाएगा.

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यूपी चुनाव को लेकर मौर्य ने कहा कि हम लगातार विजय यात्रा पर हैं. पार्टी में दावेदारी तमाम लोग करते ज़रूर है लेकिन, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में गुंडागर्दी, दंगे, अपराध करने वाला समूह को खत्म कर दिया. सपा अब उन्हीं दंगाईयो और माफियाओं को एकत्रित करने का काम कर रही है कि दंगाइयों को एकत्र कर लेंगे तो उनके बल पर 2027 में कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन, मुझे उन्हें बस यहीं बताना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं. सपने मत देखिए. अभी 2047 तक आपका नंबर आने वाला नहीं है.

'योगी जी के साथ कोई विवाद नहीं'

केशव मौर्य ने कहा कि योगी से सब सामान्य था..हैं.. और सामान्य ही रहेगा. योगी जी से हमारा कोई विरोध नहीं था और ना कभी होगा. हम तीनों साथ रहते हैं. ये त्रिवेणी है और हम सब मुख्यमंत्री की अगुवाई में काम करता है कोई विवाद नहीं है. ये विवाद तो विपक्ष के लोग दिखाने की कोशिश करते हैं. जिसका कोई औचित्य नहीं होता.

केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान सपा-कांग्रेस के गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस की बेइज्जती कर दी. सपा की साइकिल को कोई नहीं देखना चाहता है. वहीं धीरेंद्र शास्त्री की कथा पर कहा कि एक कथा हो गई तो इनको (सपा) को परेशानी क्यों हो गई? अगर लगता है कि कथा कराकर कोई सियासी फायदा उठा रहा है, तो आप भी कथा कर लो. अब क्या कथा बंद करवाकर नमाज पढ़वानी चाहिए?

अतरौलिया सीट पर सुभासपा और निषाद पार्टी के बीच क्लेश पर मौर्य ने कहा कि जहां सहयोगियों की सहमति नहीं बनेगी वहां से बीजेपी चुनाव लड़ लेगी.