कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिस पर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है. राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आपने बड़ा गजब गठबंधन बनाया है कि बिना बातचीत के ही प्रत्याशी घोषित कर दिए और इधर कांग्रेस को 26 सीटों का संदेश भेज रहे हैं.

सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने बड़े भाई यानी कांग्रेस के साथ गजब गठबंधन किया है कि बात चल रही है, अभी कुछ तय भी नहीं हुआ और आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि न तो गठबंधन फाइनल हुआ है और ना ही सीटों का बटंवारा हुआ हैं. लेकिन टिकट बांटने की आपको ऐसी हड़बड़ी है कि उन्हें 'स्पेशल 26' की सूची तक पकड़ा दी.

सपा की लिस्ट पर उठाए सवाल

राजभर ने सहारनपुर की उन सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए जाने पर निशाना साधा जिन पर कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'ये बड़के भैया को जवाब है या आपके 'एम' वाले इमरान भाई को? उधर कांग्रेस को 26 सीटों का संदेश भेज रहे हैं, इधर उसकी पसंद वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार बैठा रहे हैं. वाह अखिलेश जी, वाह. एक तरफ गठबंधन बचाने की चिंता और दूसरी तरफ अपना राजनीतिक समीकरण बचाने की बेचैनी.'

यूपी में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का जिक्र करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव, ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी देखकर इतना घबरा गए हैं कि पहली ही सूची में पांच में चार मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए है. उन्होंने मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर अभी से सता रहा है. उन्होंने पूछा कि ओवैसी-चंद्रशेखर की रैली से पहले पांच में चार मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा संयोग है या मुस्लिम वोटों में सेंध लगने का डर?

'ओवैसी-चंद्रशेखर से गठबंधन से घबराए अखिलेश'

राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों है? अभी तो ओवैसी और चंद्रशेखर ने मैदान में उतरने की घोषणा भर की है. पहली सूची में ही आपका राजनीतिक गणित सबके सामने आ गया. कांग्रेस वाले भी ध्यान से देख लें. कहीं ऐसा न हो कि 26 सीटों पर बातचीत करते-करते अखिलेश जी एक-एक करके आपकी पसंद की सीटों पर भी अपना उम्मीदवार घोषित करते जाएं. अखिलेश जी, टिकट तो पांच ही घोषित किए हैं, लेकिन अपनी घबराहट पूरी 403 सीटों वाली दिखा दी!

बता दें कि सपा ने पश्चिमी यूपी की पाँच सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें बेहट से उमर अली खान, सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी को उम्मीदवार बनाया गया है. इन पाँच सीटों में से दो सीटें ऐसी है कि जिन पर काँग्रेस नेता इमरान मसूद ने दावा किया है.

'राहुल-अखिलेश यादव लेंगे फैसला..', सपा के 26 सीट के ऑफर पर बोले तनुज पुनिया



