ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, लाल टोपी का बताया खतरे की घंटी

ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, लाल टोपी का बताया खतरे की घंटी

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर निशाना साधते हुए उसे खतरे की निशानी बताया. उन्होंने कहा कि हमारे भी विधायक टोपी पहनते हैं लेकिन उससे खतरा नहीं है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 15 Nov 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने लाल टोपी खतरे का निशान बताते हुए कहा कि हमारे विधायक भी टोपी लगाते हैं लेकिन वो खतरे वाली टोपी नहीं है. पाठक ने ये बयान लखनऊ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान दिया. 

ब्रजेश पाठक टैबलेट और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक डॉ. नीरज बोरा का मंच से नाम लिया और उनकी ओर इशारा करते हुए जनता को दिखाया. इसके बाद समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि लाल टोपी खतरे का निशान है. ब्रजेश पाठक ने कहा, "ये लाल टोपी नहीं है, खतरनाक वाली टोपी नहीं हैं, ये खतरे की घंटी वाले विधायक नहीं हैं."

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'युवाओं में बजरंगबली जैसी शक्ति', बिरसा मुंडा की जयंती पर बोले CM योगी
'युवाओं में बजरंगबली जैसी शक्ति', बिरसा मुंडा की जयंती पर बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा
प्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा कोई भतीजा नहीं', BJP में शामिल होने वाले अरविंद चौधरी पर बोले सपा सांसद
'मेरा कोई भतीजा नहीं', BJP में शामिल होने वाले अरविंद चौधरी पर बोले सपा सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या', अखिलेश के रामलला दर्शन से पहले लगे पोस्टर
'कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या', अखिलेश के रामलला दर्शन से पहले लगे पोस्टर

लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम में लखनऊ उत्तरी क्षेत्र से विधायक नीरज बोरा काले रंग की पहाड़ी टोपी लगाकर पहुंचे थे. जिसकी ओर इशारा करते हुए ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा. 

'मेरा कोई भतीजा नहीं..', BJP में शामिल होने वाले अरविंद चौधरी पर बोले सपा सांसद 

हर युवा को हाथ में होगा लैपटॉप

ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम आपके वोट की ताकत को जानते है. इसलिए सरकार ने अपने खजाने से आपको लैपटॉप और टेबलेट देने का काम किया है. इस सरकार में पूरे प्रदेश की सड़कें बढ़िया है. 24 घंटे बिजली आती है. सपा सरकार में एक सप्ताह दिन में और एक सप्ताह रात में लाइट आती थी. मेहमान घर नहीं आते थे. 

सपा सरकार ने नौजवानों को अपराधी बनाया है. युवाओं को कट्टा फैक्ट्री की तरफ सपा सरकार ने भेजने का काम किया. पाठक ने कहा कि 26 जनवरी तक यूपी ने 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी. हमने युवकों को समझा है. हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को और भी विकसित प्रदेश बनाएंगे.

सपा-कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के जरिए हमें और आपको बांटने का काम किया है. सपा गठबंधन लाकर उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के आधार पर बांटना चाहती है. वह प्रदेश को विखंडित करना चाहती है. उन्होंने आह्वान किया कि सभी छात्र एकजुट होकर बीजेपी को जिताने का काम करें. 

25 लाख टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण अभियान की शुरुआत की गई है. यह वितरण स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, इस योजना के तहत पहले भी लाखों युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं. अब 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट वितरण के जरिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'युवाओं में बजरंगबली जैसी शक्ति', बिरसा मुंडा की जयंती पर बोले CM योगी
'युवाओं में बजरंगबली जैसी शक्ति', बिरसा मुंडा की जयंती पर बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा
प्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरा कोई भतीजा नहीं', BJP में शामिल होने वाले अरविंद चौधरी पर बोले सपा सांसद
'मेरा कोई भतीजा नहीं', BJP में शामिल होने वाले अरविंद चौधरी पर बोले सपा सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या', अखिलेश के रामलला दर्शन से पहले लगे पोस्टर
'कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या', अखिलेश के रामलला दर्शन से पहले लगे पोस्टर
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
महाराष्ट्र
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया
भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
एग्रीकल्चर
Ginger MSP: प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget