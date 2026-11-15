प्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्तिथ पाली गांव में शनिवार को एक महिला प्रेमी की दूसरी शादी की बात से परेशान होकर हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गई. महिला को नीचे उतारने के लिए उसके दोनों बच्चे और पुलिसकर्मी लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.

हाईटेंशन लाइन के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने बिजली विभाग और रेस्क्यू टीम को बुलाया. करीब पांच घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

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महिला गोरखपुर की रहने वाली है

जानकारी के मुताबिक एक महिला मूलरूप से गोरखपुर की रहने वाली है. वह पति को छोड़कर अपने दो बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है. वह दादरी में एक युवक के साथ रह रही थी. आरोप है कि अब वह युवक किसी दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है. इसी बात को लेकर महिला परेशान थी. इस कारण वह हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गई.

पुलिस को करणी पड़ी मशक्कत

शनिवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गई है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया. उसके बच्चे भी मां से नीचे आने की गुहार लगाते रहे, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही.

हाईटेंशन लाइन के चलते पुलिस के सामने उसे सुरक्षित नीचे उतारने की चुनौती थी. एहतियात के तौर पर नीचे जाल लगाया गया. इसके बाद बिजली विभाग की टीम और रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला. काफी देर तक समझाने और मशक्कत के बाद टीम महिला तक पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. इस दौरान काफी देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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