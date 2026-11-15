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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा

प्रेमी की दूसरी शादी की खबर सुन हाईटेंशन लाइन पर चढ़ी महिला, पुलिस ने 5 घंटे बाद उतारा

ग्रेटर नोएडा में प्रेमी की दूसरी शादी से नाराज महिला हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गयी. पुलिस ने पांच घंटे की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 15 Nov 2026 12:54 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्तिथ पाली गांव में शनिवार को एक महिला प्रेमी की दूसरी शादी की बात से परेशान होकर हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गई. महिला को नीचे उतारने के लिए उसके दोनों बच्चे और पुलिसकर्मी लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई. 

हाईटेंशन लाइन के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने बिजली विभाग और रेस्क्यू टीम को बुलाया. करीब पांच घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

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महिला गोरखपुर की रहने वाली है

जानकारी के मुताबिक एक महिला मूलरूप से गोरखपुर की रहने वाली है. वह पति को छोड़कर अपने दो बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है. वह दादरी में एक युवक के साथ रह रही थी. आरोप है कि अब वह युवक किसी दूसरी महिला से शादी करने जा रहा है. इसी बात को लेकर महिला परेशान थी. इस कारण वह हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गई. 

पुलिस को करणी पड़ी मशक्कत 

शनिवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला हाईटेंशन बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गई है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया. उसके बच्चे भी मां से नीचे आने की गुहार लगाते रहे, लेकिन महिला अपनी जिद पर अड़ी रही.

हाईटेंशन लाइन के चलते पुलिस के सामने उसे सुरक्षित नीचे उतारने की चुनौती थी. एहतियात के तौर पर नीचे जाल लगाया गया. इसके बाद बिजली विभाग की टीम और रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला. काफी देर तक समझाने और मशक्कत के बाद टीम महिला तक पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. इस दौरान काफी देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 15 Nov 2026 12:54 PM (IST)
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