'मेरा कोई भतीजा नहीं', BJP में शामिल होने वाले अरविंद चौधरी पर बोले सपा सांसद

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद अरविंद चौधरी को लेकर बस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद राम प्रसाद चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. दावा किया जा रहा था कि अरविंद चौधरी, सपा सांसद के भतीजे हैं. उनके बीजेपी में शामिल होने से सपा का झटका लग सकता है. लेकिन, अब सपा सांसद ने इस दावे की सच्चाई बताई है.

मेरा कोई भतीजा नहीं- राम प्रसाद चौधरी

दरअसल बस्ती से पूर्व सांसद अरविंद चौधरी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. उन्हें सपा सांसद राम प्रसाद चौधरी का भतीजा बताया जा रहा था. बीजेपी के इस क़दम को सपा के किले में सेंध लगाने के तौर पर देखा जा रहा था. सियासी जानकारों का कहना है कि अरविंद चौधरी के आने से बीजेपी ने सपा के कुर्मी वोटरों में सेंध लगा दी है.

लेकिन अब इन तमाम दावों पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम प्रसाद चौधरी ने खंडन कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनका कोई भतीजा नहीं है. कहा कि- "मेरा कोई भतीजा नहीं है. आप ये जानते होंगे कि मेरा बगल में घर हैं. मैं मेरे मां-बाप का अकेला बेटा हूं और मेरा बेटा भी अकेला है वो विधायक और कोई मेरा भतीजा है भी नहीं. अब कोई ये कहकर बदनाम करे कि आपका भतीजा बीजेपी में चला गया."

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर निशाना

सपा सांसद से इस दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के समाजिक परिवर्तन मोर्चा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस गठबंधन को कोई मतलब नहीं है. ये बीजेपी की बी टीम हैं. इसका कोई मतलब है नहीं. ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बना गठबंधन हैं और वैसे भी हमारे नेता ने इसका स्वागत किया है.

राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में बहुत से दल हैं. इंडिया गठबंधन कोई आज नहीं बना है. इंडिया गठबंधन 2024 से पहले बना है, उस समय आना चाहिए. ये केवल चुनावी स्टंट हैं कि हम आ रहे थे, हम आना चाहते थे, इस गठबंधन का कहीं भी असर नहीं पड़ेगा. समाजवादी पार्टी बस्ती में पहले भी जीती थी, इस बार भी सपा को ही जीत मिलेगी.

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