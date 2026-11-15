'कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या', अखिलेश के रामलला दर्शन से पहले लगे पोस्टर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर आज सुबह एक विवादित होर्डिंग चर्चा में आ गया. इसमें सपा प्रमुख के अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन को लेकर निशाना साधा गया है. इसमें लिखा है निहत्थे कार सेवकों के नर संहार को नहीं भूली अयोध्या.

यह होर्डिंग बस्ती के रामनगर विकास खंड के बीजेपी नेता अभिषेक त्रिपाठी द्वारा लगवाया गया है. जिसमें बायीं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर है और दूसरी ओर किसी अज्ञात साधू की. इस पर मैसेज लिखा है, "निहत्थे कारसेवकों के नरसंहार को नहीं भूली अयोध्या." फिर सपा के PDA को निशाना बनाते हुए लिखा गया है,"P-पहले प्रायश्चित, D-फिर दर्शन और A फिर आशीर्वाद." नीचे पोस्टर लगवाने वाले बीजेपी नेता ने अपना नाम लिखा है.

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अखिलेश के अयोध्या जाने पर निशाना

दरअसल यह होर्डिंग लगाकार अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या में राम लला के दर्शन पर सवाल उठाया गया है. क्योंकि बीजेपी और उसके संगठन पहले भी राम मंदिर को लेकर सपा और अखिलेश यादव को घेर चुके हैं. खासकर अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने को लेकर. तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी. इस पर आज भी राजनीति जारी है. अब एक बार फिर अयोध्या को लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है.

12 दिसंबर को जाएंगे सपा प्रमुख

पिछले दिनों अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडेय ने ऐलान किया था कि 12 दिसंबर को अखिलेश यादव परिवार समेत राम लला के दर्शन करेंगे. इससे पहले वे हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लेंगे. पवन पांडेय के मुताबिक अखिलेश यादव अयोध्या में साधू संतों से भी मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेंगे. अब इस पर सियासत तेज हो चुकी है. इस ऐलान के बाद से लगातार बीजेपी द्वारा सवाल उठाया जा रहा है. अब इस होर्डिंग पर सपा की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है.

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