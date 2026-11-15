'युवाओं में बजरंगबली जैसी शक्ति', बिरसा मुंडा की जयंती पर बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव जनपदों के 300 शैक्षिणक संस्थानों के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए.

सीएम योगी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनके अंदर बजरंगबली जैसी शक्ति है. उन्होंने श्रीराम, श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध, अभिमन्यु, रानी लक्ष्मीबाई और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा क्रांतिकारियों का उदाहरण देते हुए कहा कि युवा अवस्था में ही महान संकल्प लिए जाते हैं. उत्तर प्रदेश में दिख रहा चमत्कार इसी युवा शक्ति का परिणाम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ नया भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है.

कार्यक्रम में अलग-अलग जिलों के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे. योगी सरकार युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के जरिए शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा दी जा रही है.

इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका दिया था. उन्होंने युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि 15 से 35 वर्ष की आयु वाले युवा ही देश के भविष्य का आधार हैं.

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60 लाख टैबलेट वितरित हो चुके

सीएम योगी ने योजना का जिक्र करते हुए बताया कि 25 दिसंबर 2021 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने फैसला लिया कि काम जारी रखा जाएगा. पहले चरण में करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं, जिनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं. वर्ष 2026-27 में लगभग 25 लाख टैबलेट का वितरण किया जाएगा.

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