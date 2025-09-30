राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह हुई जोरदार बारिश ने पिछले कुछ दिनों के गर्म और उमस भरे मौसम से लोगों को राहत दी. यह राहत अगले कुछ दिन और जारी रहने के आसार हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में 1 अक्टूबर को भी दिन में सामान्यत: बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबादी होने की संभावना है. IMD वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, "हम पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली NCR में हल्की बारिश का अनुमान दे रहे हैं. हमने दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, कल बहुत हल्की बारिश की उम्मीद है. अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है."

राष्ट्रीय राजधानी में इस सितंबर माह में असामान्य रूप से उच्च तापमान का अनुभव किया जा रहा था. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सोमवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. एक दिन पहले शहर में 38.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो पिछले दो सालों में सितंबर के महीने में सबसे गर्म दिन था. पांच सितंबर, 2023 को दिल्ली में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था.

उधर, 30 सितंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री अधिक है जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुई 24 घंटों की अवधि में कोई बारिश नहीं हुई. सुबह सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 74 प्रतिशत रहा. राजधानी की हवा की बात करें तो सुबह आठ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 114 रहा, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छा' माना जाता है, 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है.