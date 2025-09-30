दिल्ली यातायात पुलिस ने चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में भारी भीड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संभावित दौरे के मद्देनजर वाहन चालकों के लिए मंगलवार को एक एडवायजरी जारी किया.

एडवायजरी में कहा गया है, 'अपराह्न तीन बजे से मध्य रात्रि तक कई हिस्सों पर यातायात पाबंदी और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे, जिनमें आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जे.बी. टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सी.आर. पार्क मुख्य सड़क शामिल हैं.'

इसमें कहा गया है कि गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और सी.आर. पार्क और ग्रेटर कैलाश-दो की आंतरिक सड़कों पर यातायात आवागमन की अनुमति नहीं होगी.

इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री

इसमें कहा गया है कि पंचशील के तहत आउटर रिंग रोड, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर पर मार्ग परिवर्तन लागू होगा. इसमें कहा गया है कि ये मार्ग परिवर्तन हल्के और भारी मालवाहक वाहनों पर भी लागू होंगे, भले ही उनके पास वैध नो-एंट्री अनुमति हो.

एडवायजरी में कहा गया है कि यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे पाबंदी के दौरान प्रभावित इलाकों से बचें और भीड़भाड़ कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. एडवायजरी में कहा गया है कि वैकल्पिक मार्गों में एम.जी. रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड शामिल हैं.

इसमें कहा गया है, 'वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों का पालन करें और सुगम यातायात के लिए यातायात कर्मियों के साथ सहयोग करें. उन्हें प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस के निर्देशों का पालन करना चाहिए.'