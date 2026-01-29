देहरादून: काटी उंगलियां, रेता गला, फिर..., 12वीं की छात्रा को बेरहमी से उतारा मौत के घाट

देहरादून के विकासनगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा मनीषा तोमर (18वर्ष ) की उंगलियां काटकर गला रेता गया फिर सिर कुचल उसकी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया.

बताया जा रहा है कि छात्रा का शव शक्ति नहर के किनारे झाड़ियों खून से सना हुआ शव बेहद भयावह हालत में बरामद किया गया. गले को धारदार हथियार से बुरी तरह रेता गया था, हाथों की उंगलियां कटी हुई थीं, नाक काटी गई थी और सिर पर भारी पत्थर से वार कर चेहरा कुचल दिया गया था.

अपने चचेरे भाई के साथ दवाई लेने गई थी छात्रा

घटनास्थल के पास से एक हंसिया और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है. प्रथम दृष्टिगत जांच में यह बात सामने आयी है कि छात्रा बुधवार (28 जनवरी) की शाम को अपने चचेरे भाई के साथ दांत की दवाई लेने विकास नगर की ओर निकली थी.

जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की हालांकि पूरी रात तलाश करने के बाद भी युवती का कोई सुराग़ नहीं मिल सका. गुरुवार (29 जनवरी) की सुबह युवती का कटा हुआ शव बरामद हुआ.

चचेरे भाई पर पुलिस का शक

युवती का चचेरा भाई भी अब तक ट्रेस नहीं हो सका है पुलिस की जानकारी के मुताबिक हर पहलू से जांच की जा रही है. घटना स्थल के पास शक्ति नहर होने की वजह से यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवती की हत्या करने के बाद आरोपी नहर में कूद गया होगा. जिसके कारण SDRF की टीम को भी सिर्च ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है.

छानबीन में जो CCTV फुटेज पुलिस को बरामद हुआ है. उसमें युवती और उसका चचेरा भाई दोनों ही एक पेट्रोल पंप के कैमरे में बाइक पर जाते हुए कैद हुए हैं. जिसके बाद से दोनों की किसी प्रकार की लोकेशन पुलिस को बरामद नहीं हुई

बेहद क्रूरता से की गई छात्रा की हत्या

पुलिस को युवती का शव शक्ति नहर के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है. युवती की बेहद क्रूरता से हत्या की गई. युवती के हाथों की उंगलियां कटी हुई थी, नाक कटी हुई थी, गले पर धारदार हथियार से बेरहमी से हमला किया गया था और सिर पर भारी पत्थर से हमला कर चेहरे को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. शव के आस पास भी खून फैला हुआ था जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसी घटनास्थल पर वारदात को अंजाम दिया गया होगा.

पहले से की गई थी हत्या की प्लानिंग

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी चचेरे भाई ने हत्या में प्रयोग किया गया हंसिया कुछ वक्त पहले विकासनगर की एक दूकान से खरीदा था. जिस से यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही युवती की हत्या की प्लानिंग कर रहा था.

घटनास्थल की शिनाख्त करने पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शव के पास से मोटरसाइकिल और हंसिया पुलिस ने बरामद किया है. हत्या के पीछे की वजह क्या रही होगी, इस बारे में हर एंगल से जांच की जा रही है.

गांव के क्षेत्र में सीसीटीवी कम होने के कारण जांच करने में समय लग रहा है. आरोपी फिलहाल ट्रेस नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.