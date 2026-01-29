हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: रविवार को बजट पेश करने पर धर्म का हवाला देकर सपा ने उठाए सवाल, अब संतों ने क्या कहा?

यूपी: रविवार को बजट पेश करने पर धर्म का हवाला देकर सपा ने उठाए सवाल, अब संतों ने क्या कहा?

Budget 2026: सपा सांसद ने कहा कि मैं बता दूं हिंदू धर्म में रविवार को कोई काम शुरू नहीं होता है. इस पर अब संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए निराधार बताया है.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 29 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

वित्तीय वर्ष 2026 का बज सत्र संसद में शुरू हो चुका है. इस बार का बजट रविवार (1 फरवरी) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा. इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है. सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने रविवार को बजट पेश करने को लेकर सवाल उठा दिया है. 

सपा सांसद ने कहा कि मैं बता दूं हिंदू धर्म में रविवार को कोई काम शुरू नहीं होता है. लेकिन ये सरकार धर्म की आड़ में छिपती है. सपा सांसद के इस बयान पर अब संत समाज आगे आ गया है. संतों ने उनके इस बयान को निराधार बताया है.

मामले पर दिनेश शर्मा फलाहारी महाराज ने दी प्रतिक्रिया

मामले परदिनेश शर्मा फलाहारी महाराज ने बताया कि समाजवादी पार्टी के संसद के द्वारा जो आरोप लगाया गया है. वह निराधार है. सरकार बजट तो कभी भी पेश कर सकती है, उसमें रविवार हो, शुक्रवार हो या सोमवार हो. उसमें धर्म नहीं देखा जाता, क्योंकि बजट की लिखा पड़ी तो पहले ही हो जाती है.

उन्होंने आगे कहा कि उसमें यह देखा जाता है कि बजट में सबका साथ सबका विकास है या नहीं. बीजेपी सरकार में तो गरीबों के लिए मध्यम वर्ग के लिए अच्छी-अच्छी योजनाओं का बजट पेश किया जाता है. सरकार का यही ध्यान रहता है कि किसी को नुकसान ना हो और जो खाने पीने की चीजें हैं वह सस्ती हो.

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि कैसे भी किसी भी प्रकार जो हमारे भारतीय हैं देशवासी उनका लाभ धर्म को बजट में नहीं घुस जाता है यह द्वारा आप लगते हैं यह निराधार है

सांसद के बयान पर आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने क्या कहा?

आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्म अनुसार रविवार के दिन अनेक-अनेक जगह के मुहूर्त तथा शुभारंभ होते हैं. पंचांगों में रविवार के दिन शुभ नक्षत्र, शुभ तिथियों में अनेक मुहूर्त का वर्णन है. सूर्य प्रकाश प्रदान करने वाला है, इसलिए रविवार के दिन कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए.

उन्होंने बताया कि ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है जिस तरह से यह आम बजट रविवार के दिन संसद में पेश किया जा रहा है उसके लिए मुहूर्त यदि निकल जाए तो वह रविवार को भी निकल सकता है इसमें किसी भी प्रकार से कोई निषेध नहीं है. वहीं राम दास महाराज ने कहा कि हर चीज को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और बजट को भी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
SP UP NEWS Salempur News Ramashankar Rajbhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : उधर अजित पवार का हुआ अंतिम संस्कार इधर हाथ जोड़े बेटों ने बड़ा संकेत दे दिया
Mannat: गुड्डी ने किया याशिका पर हमला! युवी की गलती पड़ी सब पर भारी
Economic Survey 2025-26 Explained: India ki Growth Story, Inflation Relief & Budget 2026| Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
महाराष्ट्र: जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोटिंग की तारीख बदली, जानें कब होंगे चुनाव?
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
'हेरा फेरी' से 'भूल भुलैया' तक, इन फिल्मों के कारण प्रियदर्शन कहलाते है कॉमेडी किंग, ओटीटी पर देखें यहां
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
SC, ST, OBC, जनरल के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
नौकरी
DU के निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
DU के निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget