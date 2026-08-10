बीटेक छात्र ने बनाई 'तेजस बाइक कांवड़', लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र

पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मेरठ का रहने वाला बीटेक छात्र अक्षय कुमार बैटरी से चलने वाली 'तेजस बाइक कांवड़' लेकर हरिद्वार से मेरठ के लिए निकला है. खास बात ये है कि छात्र ने इस अनोखी बाइक कांवड़ को महज तीन दिन में खुद तैयार किया है. बाइक में मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और हेडलाइट लगाई गई है, जबकि इसे हल्का रखने के लिए पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया है.

कांवड़ यात्रा में आपने तरह-तरह की कांवड़ तो देखी होंगी, लेकिन ये कांवड़ कुछ अलग है. बैटरी से दौड़ती इस कांवड़ बाइक को छात्र ने 'तेजस' नाम दिया है. हरिद्वार से गंगाजल लेकर मेरठ जा रहे अक्षय कुमार की ये अनोखी कांवड़ मुजफ्फरनगर में लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

बीटेक के मैकेनिकल छात्र अक्षय ने बताया कि कांवड़ यात्रा में कुछ अलग करने के विचार के बाद उसने इस बाइक को तैयार करने का फैसला किया. महज तीन दिन में तैयार की गई इस बाइक कांवड़ में मोटर, बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर और हेडलाइट लगाई गई है. वहीं, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल कर इसे अपेक्षाकृत हल्का रखा गया है.

कांवड़ बाइक तैयार करने में आया 45 हजार का खर्चा

अक्षय के मुताबिक इस कांवड़ बाइक को तैयार करने में करीब 45 हजार रुपये का खर्च आया है. एक बार फुल चार्ज होने पर बाइक करीब 150 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है. हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान वह इसे नियंत्रित गति से चला रहा है.

अक्षय का कहना है कि वह अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकला है और मेरठ पहुंचने का लक्ष्य है. उसका मकसद ऐसी अनोखी कांवड़ तैयार करना था, जिसे लोग याद रखें और दुनिया देखे.

एक बार चार्ज में चलेगी 150 किलोमीटर

अक्षय ने कहा कि हम हरिद्वार से आए हैं मेरठ जाएंगे यह मैंने तेज बाइक बनाई है यह बैटरी से चलती है इसमें मैं 150 किलोमीटर की बैटरी लगाई है जो की चार्ज हो जाती है 4 घंटे में. मैंने सोचा कि सब कांवड़ लेने जा रहे हैं मैंने सोचा फिर कि मैं भी एक ऐसी कांवड़ लाऊँ जो सारी दुनिया देखे हां मैंने खुद ही इसको तैयार किया है मैं बीटेक का स्टूडेंट हूं और बीटेक मैकेनिकल से की है. इसको बनाने में 45000 खर्चा आया है अगर इसको हम बुक में बनाएंगे तो 30000 इसका खर्चा जाएगा. यह 150 किलोमीटर चलेगी एक बार चार्ज में. अगर इसको 25 किलोमीटर की स्पीड में चलाओगे इसकी टॉप स्पीड 60 टू 70 है. इसमें करीब 245 केजी वेट है.