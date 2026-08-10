अतीक अहमद के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर FIR, टोल बैरियर तोड़ने का आरोप
Atiq Ahmed: माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के काफिले की गाड़ियों के नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने का मामला सामने आया है, टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है.
माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर एक और विवाद में घिर गए हैं. अपने भाई आबान के जनाजे में शामिल होने जा रहे उमर के काफिले की 30 गाड़ियों पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने का मामला सामने आया है. जिसके बाद टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने इसके खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.
दरअसल 8 अगस्त को लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर को छोटे भाई आबान की जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा था. आरोप हैं इस दौरान उसके काफिले में कई और गाड़िया भी पीछे-पीछे चल रही थी. दोपहर करीब 3:50 बजे एनएच 19 पर स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पर बने टोल बूथ नंबर तीन के बैरियर पर कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत और हेल्पर अंशुमन शुक्ला तैनात थे.
बिना टोल दिए निकली काफिले की गाड़ियां
उमर को जिस सरकारी वाहन में लाया गया था उसके बाद कई और गाड़ियां भी पीछे से बिना टोल दिए निकल गईं. इनमें सफेद महिंद्रा एक्सयूवी नंबर UP 32NJ 1458, काले रंग की क्रेटा UP 70 HP 8416 और उसके पीछे चल रही 25 से 30 वाहनों ने बगैर टोल दिए तेज रफ्तार से टोल प्लाजा बूम बैरियर को तोड़कर निकलने लगे. टोल कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वाहनों द्वारा टोलकर्मियों को गालियां और धमकी दी गई.
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टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश का आरोप
आरोप है कुछ समर्थकों ने टोल कर्मियों पर वाहन भी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया जिसे उन्होंने पीछे हटकर अपनी जान बचाई. टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर ने इस मामले में दर्जनों गाड़ियों के नंबर एफआईआर में दिए हैं जिन्होंने टोल टैक्स अदा नहीं किया. एफआईआर में कहा गया है कि सरकारी बैरियर को नुकसान पहुंचाने के साथ ही राजस्व का भी नुकसान हुआ है.
नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नवाबगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है. ये सभी गाड़ियां अतीक अहमद के बेटे के काफिले में शामिल बताई जा रही है. सरकारी गाड़ी के बाद दूसरे कई वाहन भी वहां से बिना टोल दिए निकल गए. पुलिस एफआईआर में दर्ज वाहनों के नंबर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.
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