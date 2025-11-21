हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM धामी के ऑपरेशन कालनेमि के तहत देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

CM धामी के ऑपरेशन कालनेमि के तहत देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Dehradun News: पुलिस को सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला के साथ रह रहा है. जांच में दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में उनका पूरा खेल सामने आ गया.

By : दानिश खान | Updated at : 21 Nov 2025 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कालनेमि के तहत देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक और उसकी मदद करने वाली त्यूनी निवासी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बांग्लादेशी नागरिक ममून हसन कई वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सचिन चौहान नाम से देहरादून में रह रहा था और एक क्लब में बाउंसर का काम कर रहा था.

पुलिस को सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक महिला के साथ रह रहा है. जांच में दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में उनका पूरा खेल सामने आ गया. आरोपी ममून हसन ने अपना वास्तविक पता आनंदोवास, थाना मुजीबनगर, जिला मेहरपुर (बांग्लादेश) बताया, जबकि महिला रीना चौहान ने खुद को त्यूनी निवासी बताया. रीना ने खुलासा किया कि उसने अपने पूर्व पति सचिन चौहान के नाम पर ममून के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कई फर्जी पहचान पत्र बनवाए थे, जिनकी मदद से वह भारत में बेकायदा रह रहा था.

आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनकी पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी. ममून तीन बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया और 2022 में दोनों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाकर निकाह किया. इसके बाद दोनों फिर अवैध रूप से भारत लौटे और देहरादून में पति-पत्नी बनकर रहने लगे. पुलिस ने छापेमारी कर उनके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं.

अभी तक ऑपरेशन कालनेमि के तहत दून पुलिस 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई कर चुकी है, 9 को डिपोर्ट किया गया और 7 को जेल भेजा गया. वर्तमान मामले में पुलिस ने ममून और रीना के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और विदेशी अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. फर्जी दस्तावेज बनवाने में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 02:52 PM (IST)
Tags :
Dehradun News DEHRADUN POLICE UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Operation Kalanemi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement

वीडियोज

मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Delhi Car Blast को लेकर हुआ इसवक्त का बहुत बड़ा खुलासा देखिए Special Report
Delhi Blast Case News: दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आई सामने | NIA | CCTV Footage | ABP News
Maharashtra Clash News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुर्जुग संग परिवार की मारपीट | ABP News
RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
बॉलीवुड
120 Bahadur X Review: फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने छुआ लोगों का दिल, बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने छुआ लोगों का दिल, बोले- 'मस्ट वॉच है फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
आधार से लिंक पुराना नंबर हो गया है बंद, ऐसे जोड़ सकते हैं नया मोबाइल नंबर
शिक्षा
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
CBSE से लेकर UP बोर्ड तक... कौन चेक करता है एग्जाम की कॉपियां, एक कॉपी के लिए कितने मिलते हैं पैसे?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget