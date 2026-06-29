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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा की मौत के 16वें दिन मां का निधन, बेटे के जन्मदिन पर दुनिया को कहा अलविदा

इंटरनेशनल शूटर जसपाल राणा की मौत के 16वें दिन मां का निधन, बेटे के जन्मदिन पर दुनिया को कहा अलविदा

Jaspal Rana Mother Passed Away: शूटिंग कोच और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा के निधन के 16 दिन बाद 28 जून को उनकी मां श्यामा देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 29 Jun 2026 10:28 AM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक दुखद खबर सामने आई है. देश के जाने-माने शूटिंग कोच और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा के निधन के 16 दिन बाद 28 जून को उनकी मां श्यामा देवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. जसपाल राणा की मां ने बेटे की जन्मदिन (28 जून ) को अपने प्राण त्यागे हैं. उनके निधन की खबर मिलते ही खेल जगत और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के अनुसार, श्यामा देवी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं. उनका उपचार भी चल रहा था, लेकिन रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन के बाद परिवार में गहरा दुख व्याप्त है. जसपाल राणा अपने परिवार के बेहद करीब माने जाते हैं और अपनी मां के साथ उनका विशेष लगाव था.

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जसपाल राणा की सफलता के पीछे था मां का हाथ

श्यामा देवी को एक सादगीपूर्ण और धार्मिक स्वभाव की महिला के रूप में जाना जाता था. उन्होंने अपने परिवार को हमेशा संस्कार और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाया. जसपाल राणा की सफलता के पीछे भी उनकी मां का अहम योगदान माना जाता है. उन्होंने अपने बेटे को हमेशा प्रोत्साहित किया और कठिन समय में उसका मनोबल बढ़ाया.

जसपाल राणा की निधन पर लोगों ने जताया दुख

जसपाल राणा, जो भारत के शीर्ष निशानेबाजों में शामिल रहे हैं, ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है. उनकी इस सफलता में उनके परिवार, खासकर उनकी मां का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. श्यामा देवी के निधन की खबर के बाद कई लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. खेल जगत के कई दिग्गजों और सामाजिक लोगों ने जसपाल राणा और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं.

आज किया जाएगा श्यामा देवी का अंतिम संस्कार

जानकारी के अनुसार, श्यामा देवी सोमवार को अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान के साथ किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंच सकते हैं. श्यामा देवी का निधन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है जो उन्हें जानते थे. उनकी सादगी, संस्कार और परिवार के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा.

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Published at : 29 Jun 2026 10:28 AM (IST)
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