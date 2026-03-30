देहरादून में ओवरटेकिंग विवाद बना जानलेवा, मॉर्निंग वॉक कर रहे ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत

राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोहड़ी गांव में सोमवार सुबह एक मामूली ओवरटेकिंग विवाद ने भयावह रूप ले लिया. दो कार सवारों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते फायरिंग तक पहुंच गई, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई. मृतक की पहचान ब्रिगेडियर जोशी के रूप में बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, आज सुबह करीब 6:50 बजे कंट्रोल रूम को जोहड़ी गांव क्षेत्र में फायरिंग की सूचना मिली. सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस, एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी समेत वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार और स्कॉर्पियो N कार में सवार लोगों के बीच ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर स्कॉर्पियों में सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर का पीछा किया और उसे रोकने के लिए उसके टायरों पर फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान वहां से गुजर रहे और मॉर्निंग वॉक कर रहे ब्रिगेडियर जोशी को एक गोली लग गई. गोली लगते ही वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना के दौरान फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोहड़ी गांव के पास सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई. इसके बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने कार में बैठे लोगों के साथ मारपीट की और वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इस घटना में फॉर्च्यूनर में सवार दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उनके साथियों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो में सवार सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पूरे जनपद में नाकेबंदी कर दी है और संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

एसएसपी देहरादून ने अस्पताल पहुंचकर घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी ली. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना न केवल सड़क पर बढ़ती आक्रामकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि छोटी-सी कहासुनी किस तरह जानलेवा रूप ले सकती है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. देहरादून धीरे-धीरे अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा अभी यहां सड़क पर चलने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है आज हुई ब्रिगेडियर जोशी की मौत इस ओर इशारा करती है.