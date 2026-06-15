हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'खून का बदला खून से चाहिए नहीं लेंगे शव', विनोद कश्यप के परिजनों का पंचनामा पर साइन करने से इनकार

'खून का बदला खून से चाहिए नहीं लेंगे शव', विनोद कश्यप के परिजनों का पंचनामा पर साइन करने से इनकार

Vinod Kashyap Murder Case: मृतक के परिजनों ने साफ कह दिया है कि जब तक खून का बदला का खून से नहीं लिया जाएगा तब तक हम पंचनामा पर साइन नहीं करेंगे और न बॉडी लेंगे.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 15 Jun 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के देहरादून में दो दिन पहले हुए बीजेपी कार्यकर्त्ता विनोद कश्यप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मृतक के परिजनों ने साफ कह दिया है कि जब तक खून का बदला का खून से नहीं लिया जाएगा तब तक हम पंचनामा पर साइन नहीं करेंगे और न बॉडी लेंगे.

यही नहीं इस मामले में परिजनों ने स्थानीय पुलिस ने भी आरोप लगाए हैं.इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई है. उनके मुताबिक अभी तक मुख्या आरोपी फरार है. हत्या के दो दिन बीत चुके हैं, जो पुलिस की लापरवाही का बड़ा सुबूत है.

पंचनामा भरने से इनकार 

परिजनों की माँग है कि जबतक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते उन्हें सजा नहीं मिलती तबतक हम बॉडी नहीं लेंगे पंचनामा नहीं भरेंगे. मृतक विनोद बीजेपी ओबीसी मोर्चे का जिला मीडिया सह प्रभारी था. जिसकी हत्या कर दी गई. विनोद के भाई अशोक ने बताया की हत्या के बाद उन्होंने नामजद एफ आई आर कराई. बुलडोजर भी मासूम के घर पर चला बाकी के घर पर नहीं चला. 

यह भी पढ़ें: हापुड़: गूगल मैप के शॉर्टकट ने नाले में गिराई कार, फिर 2 घंटे चला जिंदगी और मौत का ड्रामा

मृतक विनोद के भाई अशोक कश्यप ने बताया कि जिन चार लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है दरअसल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया उन्होंने ख़ुद को पुलिस के हवाले किया है.पुलिस निष्पक्ष काम नहीं कर रही है. पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है.

पिता बीजेपी से बेहद खफा 

पिता भगवत प्रसाद कश्यप का कहना है कि हमने अपनी सारी जिंदगी बीजेपी का झंडा उठाने में खपा दी. विपक्ष हमें खरीद नहीं पाया, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रैलियों में गया. लेकिन आज हमारा बेटा मार दिया गया जो ख़ुद बीजेपी के लिए दिन रात काम करता था, लेकिन सरकार को हमारी कोई चिंता ही नहीं है. हम तबतक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जबतक खून के बदले खून नहीं मिलता. अब सरकार और प्रशासन तय करे उसे क्या करना है.

वहीं मृतक विनोद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है विनोद के दो बच्चे है पत्नी का कहना है की उनका पालन पोषण कैसे होगा. हम कुछ नहीं जानते जो मेरे पति के साथ हुआ वही उन लोगो के साथ भी हो.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया, कहा- SIT पर नहीं भरोसा

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 15 Jun 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Murder News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खून का बदला खून से चाहिए नहीं लेंगे शव', BJP नेता विनोद कश्यप के परिजनों का पंचनामा भरने से इनकार
'खून का बदला खून से चाहिए नहीं लेंगे शव', BJP नेता विनोद कश्यप के परिजनों का पंचनामा भरने से इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 25 दिन से लापता है पालतू बिल्ली 'बबली', मालिक ने खोजने वाले के लिए रखा 5000 का इनाम
रामपुर: 25 दिन से लापता है पालतू बिल्ली 'बबली', मालिक ने खोजने वाले के लिए रखा 5000 का इनाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़: गूगल मैप के शॉर्टकट ने नाले में गिराई कार, फिर 2 घंटे चला जिंदगी और मौत का ड्रामा
हापुड़: गूगल मैप के शॉर्टकट ने नाले में गिराई कार, फिर 2 घंटे चला जिंदगी और मौत का ड्रामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया, कहा- SIT पर नहीं भरोसा
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया, कहा- SIT पर नहीं भरोसा
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! भारत में कैसे दिन-ब-दिन सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल और सामान?
US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! कैसे भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और सामान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन
'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री?
इंडिया
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
विश्व
अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल
अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
Embed widget