हापुड़: गूगल मैप के शॉर्टकट ने नाले में गिराई कार, फिर 2 घंटे चला जिंदगी और मौत का ड्रामा

विज्ञान ने तरक्की दी, तकनीक ने रास्तों को आसान बनाया लेकिन यही तकनीक कभी-कभी सीधे मौत के मुहाने पर भी ले जाकर खड़ा कर सकती है? जी हां! गर आप भी अनजान रास्तों पर 'गूगल मैप' पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, तो हापुड़ से आई यह सनसनीखेज खबर आपके लिए है. जहां एक गूगल मैप की वजह से एक पूरा परिवार जिंदगी और मौत के बीच दो घंटे तक जूझता रहा.

जानकारी के अनुसार गौतमबुद्धनगर के दादरी (सद्दीकपुरा) से मोहम्मद ईशान अपनी गाड़ी में सवार होकर परिवार के साथ मेरठ के किठौर में एक रिश्तेदारी में जा रहे थे. कार में ईशान के अलावा महिला गुड्डी, भाई सादिक और दो मासूम बच्चे रेशु और ताहिर बैठे हुए थे. रात के समय में जैसे ही कार जनपद हापुड़ में मेरठ जाने वाले फ्लाईओवर पर पहुंची, तभी ट्रैफिक बंद मिला. अब आगे का रास्ता कैसे तय हो? अनजान रास्ता था, तो कार चालक ने मोबाइल निकाला और गूगल मैप ऑन कर लिया. मैप ने एक रास्ता दिखाया, कार आगे बढ़ी, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा वह रास्ता सड़क नहीं, बल्कि मौत का जाल था.

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हापुड़ के प्रीत विहार इलाके में पहुंचते ही कार सड़क से उतरी और सीधे चार फीट गहरे एक गंदे नाले में जा गिरी. कार जैसे ही नाले में गिरी, चीख-पुकार मच गई. पानी के दबाव और शॉक की वजह से कार के चारों दरवाजे सेंट्रल लॉक हो गए और कार के अंदर दो मासूम बच्चे, एक महिला और दो पुरुष फंस गए. हवा कम हो रही थी और डर बढ़ रहा था. ईशान और सादिक ने कार के शीशे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसी बीच, सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर पुलिस को सूचना दी. बाहर बच्चे और महिला मदद के लिए चिल्ला रहे थे.

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. कार दलदली नाले में फंसी हुई थी. जिसके कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत कर कार का शीशा कटर से काटकर पांचों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई. बताया जा रहा है कि नाला करीब चार फीट गहरा था. हादसे के बाद स्थानीय लोग अब नाले के पास चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग कर रहे हैं, जो कि जरूरी भी है. लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सबक छोड़ दिया है. गूगल मैप या कोई भी डिजिटल नेविगेशन सिस्टम केवल आपकी मदद के लिए है, यह शत-प्रतिशत सटीक नहीं होता. अगर किसी बिल्कुल अनजान या शॉर्टकट रास्ते पर जा रहे हैं, तो केवल स्क्रीन पर भरोसा न करें, गाड़ी रोककर किसी स्थानीय व्यक्ति या दुकानदार से रास्ता कंफर्म जरूर करें.

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