उत्तराखंड में वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन मंगलवार को उस समय अचानक उग्र हो गया, जब स्वास्थ्य मंत्री के यमुना कॉलोनी स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान चार महिला प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर फिनायल पी लिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल चारों महिलाओं को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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कई महीनों से चल रहा है आंदोलन

वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहा है. मंगलवार को प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर जुटे थे. इसी दौरान अचानक चार महिलाओं ने कथित रूप से फिनायल पी लिया, जिससे प्रदर्शन स्थल पर हड़कंप मच गया.

पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. चारों महिलाओं को पुलिस और प्रशासन के वाहनों से तत्काल कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल और प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई.

एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही

नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने फोन पर बातचीत में बताया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाली चारों महिलाओं की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक महिला की हालत गंभीर है. उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और सभी घायलों की स्थिति की जानकारी ली जा रही है.

पुलिस जुटी जांच में

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना किन परिस्थितियों में हुई और महिलाओं ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल चारों महिलाओं का उपचार जारी है.

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