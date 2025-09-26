उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरोज़गार संघ के हालिया प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है. इस प्रदर्शन पर नगर निगम देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मैंदोली ने पलटवार किया.

दोनों नेताओं ने साफ कहा कि युवाओं को गुमराह करने की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है. यहां स्वतंत्रता जैसे नारे लगाना, नेपाल जैसे मुद्दों को उठाना या भगवा को बदनाम करने की कोशिश प्रदेश का युवा स्वीकार नहीं करेगा.

वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में खुराफात और भड़काऊ बयानबाज़ी कर युवाओं को बरगलाना गलत है. यदि किसी को अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्ण ढंग से रखें. समाज में अव्यवस्था फैलाने और राजनीति चमकाने के लिए युवाओं का इस्तेमाल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा.

बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगार संघ के नेताओं पर बोल हमला

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मैंदोली ने भी बेरोज़गार संघ के नेताओं को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मंच पर मौजूद कुछ लोग युवाओं की आड़ में खुद को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं.

उनका कहना था कि इस प्रदर्शन में शामिल दो नेताओं में से एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया. अब वे युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर सियासत चमकाना चाहते हैं. यह युवाओं के साथ अन्याय है, क्योंकि उनकी ऊर्जा और गुस्से को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

जांच समिति की कार्रवाई पर करें भरोसा- विपुल मैंदोली

विपुल मैंदोली ने कहा कि सरकार की ओर से गठित विशेष जांच समिति की कार्यवाही पर भरोसा करना चाहिए. जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चल रही है और एक महीने के भीतर पूरा सच सामने आ जाएगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कदम उठाए, नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाया और अब हर छोटे-बड़े आरोपी तक पहुंचने के लिए एसटीएफ और एसआइटी को सक्रिय किया. यह सबूत है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं कर रही.

प्रदेश सरकार ने तेजी से की कार्रवाई

प्रदेश सरकार ने हालात को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की. पेपर लीक जैसे संवेदनशील मामले में धामी सरकार ने समय रहते संदेश दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. आज कई बड़े नाम कानून के शिकंजे में हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इससे युवाओं में भरोसा जगा है कि सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि ठोस कदम उठा रही है.

दोनों नेताओं ने कहा कि विपक्ष और कुछ संगठन युवाओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं. वे उनके भविष्य की चिंता करने के बजाय अपने राजनीतिक लाभ की तलाश में हैं. ऐसे लोग छात्रों को सड़क पर उतरकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. जबकि सच यह है कि सरकार ने हालात को सुधारने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं.

मेयर और महामंत्री ने कहा- युवाओं की हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

मेयर सौरभ थपलियाल और विपुल मैंदोली ने साफ किया कि किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाएगा. युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है. आने वाले दिनों में जांच पूरी होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी. फिलहाल युवाओं को चाहिए कि वे भ्रमित न हों और सरकार की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखें.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं का भविष्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है. पिछले चार साल में 25,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं और आगे भी उत्तराखंड के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.