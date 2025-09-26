Gorakhpur: गोरखपुर में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, सपा नेता ने सरकार पर बोला हमला

गोरखपुर में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से गांव वाले सहम गए. शुक्रवार (26 सितंबर) सुबह एक महिला की सिरकटी लाश मिली. महिला का धड़ और सिर 50 मीटर की दूरी पर अलग-अलग मिले. बता दें, महिला इसी गांव की रहने वाली थी. उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में हत्या की इस वारदात पर सपा ने निशाना साधा है. वहीं सपा नेता ने इस हत्या के बाद राज्य सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी

गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र के भुईधरपुर गांव में शुक्रवार को महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई. हत्यारे ने हत्या कर धड़ फेंक दिया. धड़ से कुछ दूरी पर मृतका का सिर पुलिस ने बरामद किया है. मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ ने महिला की पहचान गांव की 60 वर्षीय कलावती देवी के रूप में की है.

मृतका कलावती गुरुवार (25 सितंबर) को दोपहर में दवा लेने के लिए घर से निकली थी. उसका शव शुक्रवार (26 सितंबर) को सुबह 6 बजे गांव के बाहर मिला. महिला के घर से 500 मीटर दूर लाश मिली. सुबह 6:00 बजे शव देखने के बाद टहलने निकले ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एसपी नॉर्थ, सीओ कैम्पियरगंज और पुलिस बल मौके पर पहुंचे.

घटना पर क्या बोले एसपी

इस संबंध में गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीपीगंज थानाक्षेत्र के गांव में खेत में महिला की लाश बरामद हुई है. महिला की गला रेतकर हत्या की गई. उनके साथ मौके पर अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर जांच किए हैं.

इस मामले में पड़ोसी गांव वालों से पूछताछ की गई है. परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. शक के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है.

महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

बता दें घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. महिला के पति दर्शन यादव की पहले ही मौत हो चुकी है. उसके दो बेटे राजेश यादव और जितेंद्र यादव की शादी हो चुकी है. पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों और ग्रामीणों से पूछताछ की है.

सपा नेता ने हत्या पर बोला हमला

गोरखपुर में हत्या की इस सनसनीखेज वारदात पर सपा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा है कि 'सीएम सिटी गोरखपुर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार अपराधी अपराध कर रहे और इन अपराधियों को भाजपा सत्ता एवं पुलिस का संरक्षण है. गोरखपुर में महिला की सर कटी लाश मिलना बेहद भयावह और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है.'