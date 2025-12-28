देहरादून में त्रिपुरा छात्र की हत्या पर CM धामी सख्त, बोले- 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले को उत्तराखंड सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रदेश में इस तरह की कोई भी अराजक और हिंसक घटना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है. दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के नंदानगर निवासी एंजेल चकमा देहरादून में पढ़ाई कर रहा था. बीते दिनों कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान बीते दिन उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद न सिर्फ छात्र समुदाय में बल्कि पूरे राज्य में रोष का माहौल है.

सीएम का सख्त कार्रवाई का दावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है. सरकार ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग सरकार से किसी भी तरह की नरमी की उम्मीद न रखें.

अब तक पांच गिरफ्तार

पुलिस कार्रवाई की बात करें तो इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से दो आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. वहीं, एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. फरार आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस की एक विशेष टीम को उसकी तलाश में नेपाल भी भेजा गया है.

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने भरोसा जताया कि आरोपी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में रह रहे हर नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है, चाहे वह किसी भी राज्य से क्यों न हो. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक छात्र एंजेल चकमा के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है.