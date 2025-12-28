हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
उत्तराखंड: रुद्रपुर के प्रीत विहार में 40-50 राउंड फायरिंग, खेत में काम कर रहे मजदूर की मौत

उत्तराखंड: रुद्रपुर के प्रीत विहार में 40-50 राउंड फायरिंग, खेत में काम कर रहे मजदूर की मौत

Rudrapur News: मजदूरों को लेबर चौक से एक व्यक्ति खेतों में पिलर लगवाने के लिए ले गया था. मजदूर जैसे ही खेत पर पहुंचे पड़ोस के खेत में फायरिंग शुरू हो गयी. एक गोली मजदूर कार्तिक के पेट में लग गयी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 04:18 PM (IST)
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार में रविवार (28 दिसंबर) सुबह उस समय सनसनी फ़ैल गयी. जब अचानक हुई कई राउंड फायरिंग में एक गोली दूसरे खेत में काम कर रहे मजदूर को लग गयी. आनन्-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया गया, जहां उसकी मौत हो गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया आयर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि मजदूरों को लेबर चौक से एक व्यक्ति खेतों में पिलर लगवाने के लिए ले गया था. मजदूर जैसे ही खेत पर पहुंचे पड़ोस के खेत में फायरिंग शुरू हो गयी. एक गोली बिहार निवासी मजदूर कार्तिक के पेट में लग गयी. जब तक साथी मजदूर उसे अस्पताल ले गए तब तक उसने दम तोड़ दिया.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

मृतक के मजदूर साथी सूरज ने बताया कि हम पिलर लगाने के लिए खेत पर पहुंचे थें, तभी खेत में एक ट्रेक्टर चल रहा था. उस ट्रेक्टर को रोकने के लिए एक बाइक सवार मौके पर पहुंचा, लेकिन ट्रेक्टर चालक ने ट्रेक्टर नहीं रोका. थोड़ी देर बाद अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई, 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई. इस फायरिंग में कार्तिक के पेट पर गोली लगीं थीं, उसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लेकर गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. कार्तिक पांच दिन पहले रुद्रपुर आया था और आज पहले दिन मजदूरी करने आया था.

जमीनी विवाद में चलीं गोलियां

एसपी सिटी डॉ उत्तम सिंह ने बताया कि रुद्रपुर कोतवाली के प्रीत विहार क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में सुबह कई राउंड फायरिंग का मामला आया था. घटना की जानकारी मिलने के बाद रुद्रपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, फायरिंग में कार्तिक नाम का मजदूर घायल हुआ. पूरे मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

Input By : वेद प्रकाश यादव
Published at : 28 Dec 2025 04:18 PM (IST)
Firing Case Rudrapur News UTTARAKHAND NEWS
