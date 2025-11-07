नोएडा कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का ‘वोट चोरी’ के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर शुक्रवार को जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी गौतमबुद्ध नगर के नेतृत्व में सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पर वोट चोरी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया. इस आंदोलन में गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर और अलीगढ़ जिलों से भी सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की मांग उठाते हुए जोरदार नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

वहीं प्रदर्शन में विशेष रूप से पहुंचे पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के साक्ष्य उजागर कर लोकतंत्र की रक्षा की जो पहल की गई है, वह पूरे देश के भविष्य के लिए बेहद अहम है. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक का है, जिसे लोकतंत्र की गरिमा की चिंता है.

वोट चोरी लोकतन्त्र के लिए खतरा: दीपक भाटी

जानकारी के अनुसार प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि लोकतंत्र में बेईमानी के लिए कोई स्थान नहीं. वोट चोरी और ईवीएम में हेराफेरी जैसी घटनाएं लोकतंत्र का संस्थागत चीरहरण हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है और चुनाव आयोग अब सत्ता का सहयोगी बन चुका है. दीपक भाटी ने आगे कहा कि अब युवाओं को आगे आकर सवाल उठाने होंगे. अगर संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष अधिकारी जवाबदेही से बचते रहे तो देश एक बार फिर अराजकता की ओर बढ़ जाएगा.



नोएडा महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी से जनता जूझ रही है, जबकि सरकार सत्ता बचाने में जुटी है.

इन जिलों से पहुंचे पदाधिकारी

इस मौके पर बिजनौर जिला अध्यक्ष हेनेरिता राजीव, गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष बीर सिंह जाटव, हापुड़ जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी, पूर्व अध्यक्ष अजय चौधरी, विनीत त्यागी, दिनेश शर्मा, गौतम अवाना, दिनेश अवाना समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

कार्यक्रम के समापन पर अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) मंगलेश दुबे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में निष्पक्ष चुनाव, निर्वाचन आयोग की जवाबदेही तय करने, और वोट चोरी की जांच की मांग की गई.



इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर लोकतंत्र बचाओ की हुंकार भरी. प्रदर्शन में अरुण भाटी, पुनीत मावी, रिज़वान चौधरी, धर्म सिंह वाल्मीकि, नीरज लोहिया, ललित अवाना, मोहित भाटी एडवोकेट, कल्पना शुक्ला, सुमन राय, रूपेश भाटी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल रहे.