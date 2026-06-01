राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम, प्रदेश में तैयारियां तेज

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस दौरे को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो पूरे कार्यक्रम की निगरानी और समन्वय का काम करेगा. जानकारी के अनुसार, यह कंट्रोल रूम देहरादून में बनाया गया है, जहां से राहुल गांधी के दौरे से जुड़े सभी कार्यक्रमों, कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाएगी. पार्टी का उद्देश्य है कि दौरे के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और हर कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का यह दौरा संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती. कंट्रोल रूम के जरिए जिलों से लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा और कार्यक्रमों से जुड़ी हर जानकारी तुरंत साझा की जाएगी. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. इनमें जनसभाएं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और पूर्व सैनिकों से जुड़े कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं. खास तौर पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीर योजना से जुड़े मुद्दों को इस दौरे में प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है.

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राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा पार्टी को एकजुट करेगा?

प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि दौरे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है. संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि हर स्तर पर तैयारी मजबूत रहे. पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के अवसर के रूप में देख रही है. इससे पहले भी संकेत मिल चुके हैं कि राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा पार्टी को एकजुट करने और रणनीति तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा.

राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी. यही कारण है कि इस बार व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कुल मिलाकर, राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय हो गई है. कंट्रोल रूम की स्थापना से यह साफ है कि पार्टी इस दौरे को बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देख रही है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.