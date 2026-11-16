कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग, 2 की मौत; लोगों ने कूदकर बचाई जान

कानपुर के फीलखाना क्षेत्र में पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट में आज सोमवार सुबह तड़के भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग ने अपार्टमेंट के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक महिला ओर एक लड़के समेत दो की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हैं. स्थानीय अस्पताल मं उनका इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक आज सुबह क़रीब 4.30 बजे पुलिस को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना देकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. फ़ायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपार्टमेंट में फंसे छह लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला.

कानपुर के राधिका अपार्टमेंट में भीषण आग

काफी देर की मशक़्क़त के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है. इस हादसे में एक 16 साल के लड़के प्रांजल बाथम और 45 साल की महिला राखी समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. समय से रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से लगभग 20-25 लोगों की जान बचा ली गई.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी भीषण थी कि आसपास का पूरा इलाका धुएं के गुबार से घिर गया था. हादसे में अपार्टमेंट के अंदर खड़ी कई गाड़ियां और अन्य सामान जलकर खाक हो गया. वहीं, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया आंखों देखा हाल

अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के अनुसार, रात में सोते समय अचानक उनके घर में धुआं भरने लगा. जिसके बाद वो नीचे उतरे तो देखा कि अपार्टमेंट में आग लगी हुई है. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी नंबर 112 पर कई बार कॉल करने के बावजूद शुरुआत में फोन नहीं उठा. बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इलाके की बिजली बंद कराई गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.

एसीपी अमित पांडे ने दी ये जानकारी

इस बारे में जानकारी देते हुए एसीपी अमित पांडे ने कहा कि आज सुबह 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पटकापुर थाना क्षेत्र के राधिका अपार्टमेंट में आग लग गई है. सूचना मिलते ही हम लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर फ़ायर टीम को बुलाया. जिसके बाद आग पर काबू पाया गया. इस अपार्टमेंट में क़रीब 12 फ्लैट्स थे, जिनमें कुछ लोग जो अग़ल-बगल की दीवार से जुड़े घरों में कूद गए थे.

फायर ब्रिगेड टीम ने क़रीब छह लोगों का रेस्क्यू किया, जिसमें एक वृद्ध भी थे साथ में कुछ महिलाएं और एक बच्चा भी था. एक शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल भिजवाया गया है. इमरजेंसी मेडिकल ऑफ़िसर डॉ शुभम् जैन ने कहा कि हमारे पास चार मरीज़ आए हैं. इनमें राखी नाम की महिला और प्रांजल बाथम दोनों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी, दो घायलों का इलाज चल रहा है.

पुलिस ने मृतकों का पंचायतनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना प्रकाश में आया है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है.