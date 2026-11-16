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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान के लिए आज का दिन अहम, गिरफ्तारी अवैध बताने वाली याचिका पर HC में सुनवाई

आजम खान के लिए आज का दिन अहम, गिरफ्तारी अवैध बताने वाली याचिका पर HC में सुनवाई

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी होनी हैं. वहीं दूसरी तरफ उनकी ईडी की रिमांड भी खत्म हो रही है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 16 Nov 2026 09:39 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में तारीख लगी हुई है.

देश के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल आज आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे. वहीं दूसरी तरफ आज आजम खान की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है. ऐसे में आज शाम 4.30 बजे उनकी गाजियाबाद कोर्ट में पेशी भी होनी है.

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आजम खान के लिए आज का दिन अहम

कानून के जानकार बता रहे हैं कि ईडी उनको जेल में दाखिल कर सकती है वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आजम खान पेश हो सकते हैं या फिर ईडी फिजिकली रूप से आजम खान को कोर्ट में पेश कर सकती है. यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एड पुलिस कस्टडी रिमांड बढाने की मांग करती है या नहीं.  

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आजम खान के पैरोकार बताते हैं कि गाजियाबाद कोर्ट में किसी भी तरह की वह जमानत अर्जी नहीं लगाएंगे उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार रहेगा.

आजम खान की आज गाजियाबाद कोर्ट में पेशी

बता दें कि रामपुर जेल से दो पैन कार्ड के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत मिली थी. जिसके बाद वह 31 अक्टूबर को शाम को रामपुर जेल से रिहा हुए थे. लेकिन, जेल से रिहा होते ही ईडी की टीम ने आजम खान को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद ईडी की टीम उन्हें दिल्ली अपने दफ्तर ले गई थी.

अगले दिन यानी की 1 नवंबर को पीएमएलए कोर्ट जो की स्पेशल जज सीबीआई गाजियाबाद है, उनके यहां पेश किया गया था. जिस के बाद आज़म खान को 14 दिन की जुडिशल कस्टडी में डासना जेल भेज दिया गया था. आजम खान को 13 नवंबर को कोर्ट में पेश करना था लेकिन, एक दिन पहले ही ईडी को उनकी चार दिन की पुलिस रिमांड मिल गई थी जो आज खत्म हो रही है.

Published at : 16 Nov 2026 09:39 AM (IST)
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