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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र

'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर स्थित देवबंद में ₹2,131 करोड़ लागत की लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधानसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 May 2026 02:12 PM (IST)
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सहारनपुर में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाकर उन राजनीतिक विश्लेषकों और दलों को आईना दिखाया है जो समाज को बांटने की राजनीति करते रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि यह जीत साबित करती है कि अगर जनप्रतिनिधि जनता के बीच सक्रिय रहें तो सरकार दोबारा बनती है, लेकिन जो दल देश और समाज को धोखा देते हैं जनता उन्हें खत्म करने में देर नहीं लगाती.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर राजनीति करने वालों के लिए बंगाल का जनादेश एक संदेश है. उन्होंने सहारनपुर और देवबंद का जिक्र करते हुए कहा कि 2016 में यह इलाका दंगों के कारण बदनाम हुआ था और एक समय सहारनपुर अपनी पहचान के लिए मोहताज था, लेकिन अब विभाजनकारी मंसूबों को खत्म करने का समय है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विभाजन की राजनीति करने वाले दल देश और भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जनता अब ऐसे राजनीतिक दलों को जवाब देने लगी है. बता दें सहारनपुर स्थित देवबंद, मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बड़ा केंद्र माना जाता है.

देवबंद में सीएम ने कहा कि विकास का विकल्प नहीं है. हमें बंटना नहीं है. विभाजित नहीं होना है. तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं. जब सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह पर फेविकॉल लग जाता है.

Published at : 07 May 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP NEWS Up Politics Saharanpur News
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