शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या के पीछे BJP का हाथ! नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान से मची खलबली

पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम गोली मारकर हत्या के बाद राज्य में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. भारतीय जनता पार्टी इस हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की रणनीति होगी वो ऐसे काम करने में माहिर हैं.

सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इशारों में आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे बीजेपी का ही हाथ हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस तरह के काम करने में माहिर है ताकि दूसरे पर इल्ज़ाम डाला जा सके.

सपा नेता ने बीजेपी पर ही जताया शक

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पत्रकारों के पूछे सवाल के जवाब में कहा- "ये भाजपा का रणनीति होगी क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत है कई जगहों पर वो पकड़े गए हैं, खुद ऐसी घटनाएं करवाकर दूसरे को सामने करते हैं. वो इस तरह के मामलों में माहिर हैं. अब ये जाँच का विषय है तब पता चलेगा कि क्या हुआ है?"

वहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं को रावण की सेना और भाजपा राम के रास्ते पर चलने वाली पार्टी बता पर सपा नेता कहा कि "क्या बीजेपी को ये सर्टिफ़िकेट शंकर जी ने दिया हैं कि टीएमसी रावण सेना है. क्या यही रामराज होता है, जो हो रहा है? अभी सीतापुर में पाँच साल की नाबालिग बच्ची की आरएसएस के पाँच लोगों ने इज़्ज़त लूटी और वो मर गई यही सर्टिफ़िकेट है राम राज का.

बीजेपी के रामराज पर उठाए सवाल

महोबा में पिछड़ी जाति की प्रजापति समाज का दूल्हा जा रहा था घोड़े पर बैठकर, उसे भाजपा के लोगों ने उठाकर पटक दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुए घोड़े पर बैठने की. इतना पीटा की वो आठ दिन अस्पताल में रहा और नौंवें दिन मर गया, क्या ये राम सेना है? हाथरस, सोनभद्र किसी से छिपा हुआ है. ये राम सेना है? क्यों ऐसी बात करते हो, हर जगह मर्यादापुरुषोत्तम रामजी को लाते हो. गंदे काम मत करो मान जाओ.."

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बता दें कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार रात (6 मई) को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. बाइकसवारों ने उन्हें पास से गोली मारी और फ़रार हो गए, इस हमले में चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई जबकि उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है. इस मुद्दे को लेकर बंगाल में सियासी पारा आसमान पर पहुँच गया है.

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