अयोध्या विस्फोट: CM योगी ने हादसे पर जताया दुख, घायलों की हर संभव मदद करने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के पगला भारी गांव में गुरुवार शाम को एक घर में विस्फोट के चलते पूरे मकान के परखच्चे उड़ गए. इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में 3 बच्चे और 2 वयस्क शामिल हैं, जबकि कई घायल भी हैं. इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल राहत पहुंचाने और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं. शुरूआती जांच में विस्फोट का कारण गैस सिलेंडर या अवैध पटाखों का भंडारण माना जा रहा है. धमाके की आवाज एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, और आसपास के 3-4 मकानों में दरारें पड़ गईं.

योगी आदित्यनाथ का शोक संदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जानकारी मिलते ही संज्ञान लिया और अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अयोध्या की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दु:खद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

योगी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को तुरंत जिला अस्पताल या लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जाए, जहां उनका निःशुल्क और बेहतर इलाज सुनिश्चित हो. उन्होंने मृतकों के परिजनों को सरकारी सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए. सीएम कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

बता दें कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे पगला भारी गांव में एक मकान में अचानक जोरदार धमाका हुआ. इस हादसे में 5 लोगों की मौत, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं 2 लोग देर रात तक मलबे में फंसे थे. आसपास के मकानों के खिड़की दरवाजे भी टूट गए, दीवारों में दरारें आ गयीं. मलबा 500 मीटर दूर तक बिखर चुका था.

सीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ घायल हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास जारी है. डीएम ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.