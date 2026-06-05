'हमने हर घर नल योजना को बढ़ाया, कोई टोंटी चोरी कर रहा...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की लॉन्चिंग और वृक्षारोपण महाअभियान-2026 के लोगो अनावरण कार्यक्रम में कहा कि नदियों के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को रोकना सभी की जिम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ लोग टोंटी चोरी कर लेते हैं या सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में समाज का दायित्व है कि वह ऐसे लोगों को रोके और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

उन्होंने कहा कि लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में हुए अवैध कब्जों को हटाकर वहां 'सौमित्र वन' विकसित किया गया है, जो आज शहर के सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थलों में से एक बन चुका है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-माफिया, वन-माफिया, अवैध कटान करने वालों, वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले तस्करों और अवैध खनन में शामिल लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं.

उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक पेड़ लगाए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाए. साथ ही पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों और जीव-जंतुओं से उनकी रक्षा करने तथा जल संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया.

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 40-45 या 50 वर्ष की उम्र का हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके जीवन के कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को हम सब चुका रहे हैं. उन्होंने कहा कि सबने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा और आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था, उसमें एक से डेढ़ महीने का अंतर आ गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित किसान होगा और उसकी आमदनी पर असर पड़ेगा. ''हमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा. खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया उन चीजों से चिंतित भी है.'' उन्‍होंने जोर देकर कहा कि असमय घटने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी हैं जिनसे बचने के लिए उपायों के प्रयास करना है.

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