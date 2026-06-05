हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमने हर घर नल योजना को बढ़ाया, कोई टोंटी चोरी कर रहा...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

'हमने हर घर नल योजना को बढ़ाया, कोई टोंटी चोरी कर रहा...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jun 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की लॉन्चिंग और वृक्षारोपण महाअभियान-2026 के लोगो अनावरण कार्यक्रम में कहा कि नदियों के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जे और अतिक्रमण को रोकना सभी की जिम्मेदारी है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ लोग टोंटी चोरी कर लेते हैं या सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में समाज का दायित्व है कि वह ऐसे लोगों को रोके और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

उन्होंने कहा कि लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में हुए अवैध कब्जों को हटाकर वहां 'सौमित्र वन' विकसित किया गया है, जो आज शहर के सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थलों में से एक बन चुका है. 

यूपी चुनाव में इन नेताओं को अखिलेश यादव नहीं देंगे टिकट, मिशन-27 में चलेगा लोकसभा वाला फॉर्मूला!

मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-माफिया, वन-माफिया, अवैध कटान करने वालों, वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले तस्करों और अवैध खनन में शामिल लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. 

उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह एक पेड़ लगाए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाए. साथ ही पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों और जीव-जंतुओं से उनकी रक्षा करने तथा जल संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया. 

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 40-45 या 50 वर्ष की उम्र का हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके जीवन के कालखंड में पर्यावरण के साथ हुए खिलवाड़ की कीमत को हम सब चुका रहे हैं. उन्होंने कहा कि सबने मौसम चक्र को बदलते हुए देखा होगा और आज से 25 वर्ष पहले मौसम का जो चक्र होता था, उसमें एक से डेढ़ महीने का अंतर आ गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित किसान होगा और उसकी आमदनी पर असर पड़ेगा. ''हमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा. खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है और पूरी दुनिया उन चीजों से चिंतित भी है.'' उन्‍होंने जोर देकर कहा कि असमय घटने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी हैं जिनसे बचने के लिए उपायों के प्रयास करना है.

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, बिल में विशेष सुविधा के साथ चुपके से लगाया 10% सरचार्ज

Published at : 05 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने हर घर नल योजना को बढ़ाया, कोई टोंटी चोरी कर रहा...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान
'हमने हर घर नल योजना को बढ़ाया, कोई टोंटी चोरी कर रहा...' सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, बिल में विशेष सुविधा के साथ चुपके से लगाया 10% सरचार्ज
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, बिल में विशेष सुविधा के साथ चुपके से लगाया 10% सरचार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPL फाइनल में चोरी हुआ ऑस्ट्रेलियाई युवक का फोन अलीगढ़ में मिला, पुलिस को कहा- थैंक्यू
IPL फाइनल में चोरी हुआ ऑस्ट्रेलियाई युवक का फोन अलीगढ़ में मिला, पुलिस को कहा- थैंक्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के सभी 18 मंडलों के लक्ष्य तय, विभागों को भी दी गई जिम्मेदारी, जनसहभागिता से मनेगा उत्सव
UP के सभी 18 मंडलों के लक्ष्य तय, विभागों को भी दी गई जिम्मेदारी, जनसहभागिता से मनेगा उत्सव
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कृतिका शुक्ला की ससुराल में मौत, रात में मां को फोन कर कहा था 'मुझे बचा लो', सुबह आई मौत की खबर
दिल्ली में कृतिका शुक्ला की ससुराल में मौत, रात में मां को फोन कर कहा था 'मुझे बचा लो'
इंडिया
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
क्रिकेट
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
IND vs AFG: प्लेइंग XI को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, बताया कौन करेगा तीसरे नंबर पर बैटिंग
मूवी रिव्यू
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Review: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
है जवानी तो इश्क होना है रिव्यू: डेविड धवन स्टाइल टाइमपास एंटरटेनर, बिना दिमाग लगाए  देखेंगे तो करेंगे एंजॉय
विश्व
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
कितने रुपये की आती है सिरोही नस्ल की बकरी? फार्म में लाने के बाद लाखों का होगा फायदा
Parenting
Children's Screen Time: पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
पीएम ने बताए स्क्रीन टाइम से जुड़े ये 4 रूल्स, हर बच्चे के पैरेंट्स को करने चाहिए फॉलो
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget