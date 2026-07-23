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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसादगी की मिसाल थे आलमबदी आजमी, 5 बार रहे विधायक, अब 92 साल में दुनिया को कहा अलविदा

सादगी की मिसाल थे आलमबदी आजमी, 5 बार रहे विधायक, अब 92 साल में दुनिया को कहा अलविदा

Alambadi Azmi Passes Away: आलमबदी आजमी पहली बार 1989 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और पांच बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निजामाबाद सीट से विधायक चुने गए.

Written By : खुर्रम नोमानी |  Updated at : 23 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलमबदी आजमी का देर रात आजमगढ़ शहर के कुर्मी टोला स्थित अपने आवास पर निधन हो गया. उन्होंने 92 साल उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा है.

पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था. उनका लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भी इलाज चला, जहां से हालत में विशेष सुधार न होने पर चिकित्सकों ने 13 जुलाई को उन्हें घर भेज दिया था. बुधवार रात करीब 12.30 बजे उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली.

विधायक के निधन की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके आवास पर पहुंच गए. गुरुवार सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा.

'राजनीति के लिए बड़ा नुकसान'

लोगों ने दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. आलमबदी आजमी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ 4 बजे मुकेरीगंज स्थित जानेतुर्रशाद कब्रिस्तान में किया जाएगा. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है. राजनीतिक और सामाजिक जगत के लोगों ने इसे आजमगढ़ की राजनीति के लिए बड़ा नुकसान बताया.

गोरखपुर में ली प्रारंभिक शिक्षा

आलमबदी आजमी का जन्म 16 मार्च 1936 को सगड़ी तहसील के ग्राम बिंदवल में हुआ था इनकी प्रारंभिक शिक्षा मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर से हुई जहां पर उनके पिता अध्यापक थे इनका राजनीतिक सफर बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा. 
आलमबदी आजमी पहली बार 1989 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और पांच बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निजामाबाद सीट से विधायक चुने गए.

5 बार बने विधायक

उन्होंने पहली बार वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की, इसके बाद 2002 में दोबारा विधायक बने. वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बसपा के अंगद यादव से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 2012, 2017 और 2022 में लगातार तीन बार विधायक निर्वाचित होकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी नेता मनोज यादव को 34,187 वोटों के भारी अंतर से हराया था.

'महान और आदर्श पुरुष थे आलमबदी'

आजमगढ़ सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव निजामाबाद से 5 बार के सपा विधायक आलमबदी आजमी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आलमबदी जी एक महान और आदर्श पुरुष थे, जो हमेशा जनता और समाज से गहराई से जुड़े रहे.
वे हमेशा बेबाकी से जनता की आवाज़ उठाते थे और अपने उसूलों व सिद्धांतों पर अटल रहकर कार्य करते थे. 

उन्होंने कहा कि उनके जाने से पार्टी और समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहनशक्ति प्रदान करें. वे एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के इंसान थे जिन्होंने एक इतिहास दर्ज किया है. वे हर वर्ग और समाज के लोगों की चिंता करते थे और हमेशा पिछड़ों व ज़रूरतमंदों के हक के लिए काम करते थे.

Published at : 23 Jul 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS Alambadi Azmi
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