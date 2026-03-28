उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर संभव, कई दिग्गज नेता थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन
Uttarakhand Politics: चर्चाओं के मुताबिक, राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य, नारायण पाल और गौरव गोयल जैसे बड़े नाम कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. इन नेताओं की ज्वाइनिंग दिल्ली में कराई जा सकती है.
उत्तराखण्ड की सियासत में आज एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है. सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार प्रदेश की राजनीति में अहम घटनाक्रम होने की पूरी संभावना है, जिसमें कई प्रभावशाली नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं. जिसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ गयी है.
चर्चाओं के मुताबिक, राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्य, नारायण पाल और गौरव गोयल जैसे बड़े नाम कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. बताया जा रहा है कि इन नेताओं की ज्वाइनिंग दिल्ली में कराई जा सकती है, जिससे इस घटनाक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर भी खास महत्व मिलने की संभावना है.
इसके अलावा लाखन सिंह नेगी, अनुज गुप्ता और यशपाल राणा के नाम भी इस सियासी हलचल में सामने आ रहे हैं. ये सभी नेता अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत जनाधार रखते हैं और जमीनी राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं.
कई विधानसभाओं में बदल जाएंगे समीकरण
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो कई विधानसभा क्षेत्रों में समीकरण बदल सकते हैं. खासतौर पर तराई और पर्वतीय इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है. इससे कांग्रेस को संगठनात्मक मजबूती मिलने के साथ-साथ आगामी चुनावों में बढ़त मिल सकती है.
भाजपा के लिए बढ़ जाएगी चुनौती
वहीं, भाजपा के लिए यह घटनाक्रम चुनौती बन सकता है. जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, वे अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली माने जाते हैं. ऐसे में उनका संभावित दल-बदल स्थानीय स्तर पर पार्टी की स्थिति को प्रभावित कर सकता है. अभी इस मामले में किसी नेता का बयान नहीं आया है.
फिलहाल सभी की नजरें आज होने वाले संभावित घटनाक्रम पर टिकी हैं, जो उत्तराखण्ड की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. कांग्रेस इस समय लगातार सरकार की घेराबंदी करने पर लगी है, चाहे फिर अंकिता भंडारी केस हो या राज्य में राजधानी बदलने और बेरोजगारी का मुद्दा.
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Source: IOCL