'मारीच की तरह आया और यूपी पुलिस ने...', दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले पर गरजे CM योगी

राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार (20 सितंबर) को बरेली में एक्ट्रेश दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बयान दिया है. सीएम योगी ने बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग का जिक्र कर कहा कि आपने देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था. उन्होंने कहा कि वो संभवत मारीच की तरह घुसा था लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आपने कल देखा होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल एक अपराधी बाहर से आया था. वह संभवतः मारीच तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया और मैं फिर कभी आगे से ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा. सीएम योगी ने कहा कि यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा.

वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' से जुड़ा हुआ 'मिशन शक्ति' का यह फोल्डर है. गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि हर कॉलेज और स्कूल में भी बालिकाओं को यह फोल्डर उपलब्ध करवाई जाएं. परसों से शारदीय नवरात्रि, जगज्जननी माँ भगवती के अनुष्ठान की तिथि है. अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नीयत से आया है तो वहां पर सख्ती से निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए.

हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि जब महिला बीट पुलिस अधिकारी पुलिस सचिवालय में जाएंगी तो वार्ड स्तर पर जनजागरण कार्यक्रम से जुडेंगी तो उनका पहला संवाद सुरक्षा से संबंधित ही होगा. हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर की हिंसा हो या बाहर की हिंसा, इस हिंसा से निपटने के लिए सही परामर्श उपलब्ध करवाना.