'कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बे..', सोनिया गांधी की किताब पर बोलीं यूपी महिला आयोग अध्यक्ष

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन पर यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने आत्मकथा में देश में आपातकाल के लिए संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराने और बाबरी मस्जिद के ढांचे के विध्वंस पर पश्चाताप जताने के मुद्दे पर घेरते हुए उसे कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बे धोने और पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश बताया.

बबिता चौहान ने कहा कि सोनिया गांधी ऐसा करके कांग्रेस के पुराने दाग-धब्बों को धोना चाहती हैं और पार्टी की पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रही हैं. संजय गांधी का परिवार अब अलग हो चुका है और वह कांग्रेस में नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कहना अर्थहीन है कि संजय गांधी की वजह से आपातकाल लगा था.

उन्होंने कहा कि यदि इस किताब में आपातकाल का ठीकरा संजय गांधी के सिर फोड़ा जा रहा है तो उस समय सत्ता का साया तो इंदिरा गांधी का ही था. बिना इंदिरा गांधी और कांग्रेस के संजय गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाकर क्या किया था? जो भी हुआ, उसमें मिलीभगत तो थी ही. इसे कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी ही माना जाएगा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और राजीव गांधी व संजय गांधी उनके बेटे थे.

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उन्होंने कहा, "बुक उनकी है, राइटर उनके हैं, विजन और थॉट उनका है. वह कुछ भी लिखवा सकती हैं. हर आदमी के अपने विचार होते हैं, लिखें या न लिखें. मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है. यह पब्लिक सब जानती है और सब देखती है."

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर भी निशाना

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या जाने के सवाल पर डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा, "देर आए, दुरुस्त आए. अगर उनको सद्बुद्धि आ रही है कि वहां जाना चाहिए तो उनका स्वागत है."

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या जाकर देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में अयोध्या की क्या स्थिति थी और अब वहां क्या बदलाव आया है. वहां जाने पर उन्हें भगवान राम का स्वरूप देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा, "मैं तो कहती हूं कि उन्हें जरूर जाना चाहिए. अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है."

SIR में वोट कटने के आरोपों पर जवाब

एसआईआर में वोट कटने को लेकर विपक्षी दलों के प्रदर्शन और सीएम योगी द्वारा भी 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के वोट कटने और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ने का आरोप पर उन्होंने कहा कि ये बड़े स्तर की बातें हैं. मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को सही आंकड़े पता होंगे. इस बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, वह सही ही होगा.

2027 का चुनाव लड़ने पर कही ये बात

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा, "मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है. मैं जहां हूं, बहुत अच्छी हूं. लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के आदेश का पालन करते हैं."

वहीं महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण को लेकर भावुक अपील की थी, तब विपक्ष ने ही उनकी भावुक अपील को ठुकरा दिया था. उन्होंने महिलाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि समाजसेवा के लिए राजनीति से खूबसूरत कोई दूसरा मंच नहीं है.