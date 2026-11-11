यूपी चुनाव से पहले सपा में बड़े बदलाव की तैयारी, इन इलाकों पर अखिलेश की नजर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. पार्टी नेतृत्व की नजर खास तौर पर गोरखपुर और देवीपाटन मंडल पर है. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी के तीसरे स्थान पर रहने के बाद संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

खबर है कि स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की शिकायतें भी सामने आई हैं. माना जा रहा है कि इन हालात का असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है. ऐसे में पार्टी संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है.

समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में आखिरी समय पर अपना प्रत्याशी बदला था. पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए डॉ. संजय त्रिपाठी को मैदान में उतारा था. हालांकि, अंदरखाने चर्चा है कि उन्हें स्थानीय नेताओं का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला. चुनाव परिणाम भी पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाले रहे.

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इस चुनाव में भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी 14,887 वोट पाकर विजयी हुए. निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को 14,580 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे. वहीं, सपा के डॉ. संजय त्रिपाठी को 9,503 वोट मिले. वह तीसरे स्थान पर रहे.

गुटबाजी और तालमेल की कमी बनी चुनौती

पार्टी के सामने संगठन को लेकर कई चुनौतियां हैं. स्थानीय नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव और गुटबाजी की शिकायतें हैं. कई जगह पदाधिकारियों के बीच तालमेल की कमी भी बताई जा रही है. पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि अगर समय रहते इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सपा नेतृत्व पहले से ही जिला स्तर पर संगठन की समीक्षा कर रहा है. एटा, कासगंज, मथुरा, गोरखपुर, कन्नौज, हरदोई, संतकबीरनगर और बदायूं की जिला कार्यकारिणियां पहले ही भंग की जा चुकी हैं. इसके अलावा दो जिलों में संगठन के प्रमुख पद लंबे समय से खाली हैं. गोरखपुर में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के साथ सभी फ्रंटल संगठनों को भी भंग किया जा चुका है. अब नए सिरे से संगठन तैयार करने की कवायद चल रही है.

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की तैयारी

एमएलसी चुनाव के नतीजों ने सपा नेतृत्व को संगठन की जमीनी स्थिति पर फिर से विचार करने का मौका दिया है. पार्टी अब उन क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है, जहां गुटबाजी और आपसी खींचतान की शिकायतें हैं. गोरखपुर और देवीपाटन मंडल पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है. हालांकि, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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