बिहार NDA में सबकुछ ठीक नहीं! नीतीश के करीबी मंत्री ने मानी JDU-BJP में खटास

बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है. जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास की चर्चा अब खुलकर सामने आने लगी है. नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने भी माना है कि दोनों दलों के बीच तनाव पैदा हुआ है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही सबकुछ ठीक हो जाएगा. दूसरी ओर, आरजेडी ने इस बयान को एनडीए में अंदरूनी खींचतान का सबूत बताया है.

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आई है. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की समीक्षा एनडीए और दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने की है. उन्हें उम्मीद है कि बातचीत के जरिए स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एनडीए के भीतर चल रही खींचतान को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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एमएलसी चुनाव में एनडीए को लगा झटका

एमएलसी चुनाव में एनडीए को 8 में से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. जेडीयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इनमें से तीन सीटों पर पार्टी को हार मिली. तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक सीट पर जेडीयू उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशियों ने हराया.

इन दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों पर बीजेपी में शामिल होने के आरोप भी लगे. इसके बाद जेडीयू प्रत्याशियों ने एनडीए के भीतर भीतरघात का आरोप लगाया था. उनका दावा था कि चक्रव्यूह रचकर जेडीयू को हराया गया.

जेडीयू-आरजेडी के साथ आने की चर्चा पर क्या बोले?

एमएलसी चुनाव के बाद जेडीयू और आरजेडी के फिर साथ आने की अटकलें भी लगने लगी हैं. आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने हाल ही में दावा किया था कि बिहार में जल्द बड़ा खेला हो सकता है. हालांकि, श्रवण कुमार ने इन चर्चाओं को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चाय की दुकानों पर इस तरह की बातें खूब हो रही हैं, लेकिन इनमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है. उनके मुताबिक, जेडीयू और आरजेडी के साथ आने की कोई संभावना नहीं है.

आरजेडी ने कहा- अब रिश्ते ठीक नहीं हो सकते

श्रवण कुमार के बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी है. अब पछताने से कोई फायदा नहीं है. बात काफी आगे बढ़ चुकी है. उन्होंने कहा कि दोनों दलों के रिश्ते अब ठीक नहीं हो सकते. इस बयान से साफ है कि एमएलसी चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की एकजुटता को लेकर सियासी सवाल तेज हो गए हैं.

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