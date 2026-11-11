एयरपोर्ट से रथ और फिर... 12 दिसंबर को अयोध्या में क्या है अखिलेश का प्लान? आई बड़ी जानकारी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या में राम लला के दर्शन करने जाएंगे. इसको लेकर पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाकर सपा अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी. इस कार्यक्रम में अयोध्या और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में नेता पहुंचेगे.

सपा के सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव अयोध्या में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अपने चुनावी रथ से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला का आशीर्वाद लेंगे. इस दौरान सपा प्रमुख साधू-संतों का भी आशीर्वाद लेंगे.

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चुनाव से पहले सपा का अयोध्या दांव

यूपी की राजनीति अयोध्या में राम मंदिर के इर्द-गिर्द ही रहती है. राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अब तक अखिलेश यादव अयोध्या जाने के बाद भी राम मंदिर नहीं पहुंचे. वे अक्सर इस सवाल को टालते भी रहे. लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनके अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

अखिलेश यादव और सपा पर अक्सर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है. राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोलीबारी के लिए भी तत्कालीन सपा सरकार को बीजेपी और हिन्दू संगठन जिम्मेदार ठहराते हैं. अब अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने के कदम से क्या उनके प्रति सोच में बदलाव होगा ? यह कहना जल्दबाजी होगा.

पवन पांडेय ने किया था अयोध्या जाने का ऐलान

दरअसल पिछले दिनों पूर्व मंत्री और सपा नेता पवन पांडे ने ऐलान किया था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या आएंगे. यहां राम लला के दर्शन के साथ ही पहले वे हनुमानगढ़ी पहुंचेगे. इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में इस पर राजनीति भी तेज हो गयी. बीजेपी के साथ ही कई नेताओं ने उन पर राजनीति करने के आरोप लगाए थे. खुद अखिलेश यादव भी पहले इटावा में केदारेश्वर मंदिर पूरा होने के बाद राम लला के दर्शन की बात कह रहे थे.

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