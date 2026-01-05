यूपी पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट, CM योगी बोले- युवाओं का हित हमारी प्राथमिकता

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट, CM योगी बोले- युवाओं का हित हमारी प्राथमिकता

UP News: यूपी पुलिस भर्ती 2026 में अभ्यर्थियों की आयु सीमा को बढ़ाने की मांग नोटिफिकेशन जारी होते ही उठने लगी थी. इस मांग को विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी विधायकों ने भी उठाया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 05:35 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग ने आरक्षी (सिपाही) और उसके समकक्ष करीब 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी. इस भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने की मांग लगातार उठ रही थी. इसी बीच अब योगी सरकार ने यह मांग मानते हुए पुलिस विभाग की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी है. 

वहीं यूपी पुलिस की भर्ती में आयु सीमा में मिली 3 साल की छूट को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"प्रदेश के युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी क्रम में यूपी पुलिस में कुल 32,679 आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और परिश्रम के प्रति सम्मान का प्रतीक है. यूपी सरकार अपने परिश्रमी युवाओं के सपनों के साथ पूरी प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ खड़ी है.

योगी सरकार द्वारा यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के आलोक में लिया गया है. यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे.

बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती 2026 में अभ्यर्थियों की आयु सीमा को बढ़ाने की मांग नोटिफिकेशन जारी होते ही उठने लगी थी. इस मांग को विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी विधायकों ने भी उठाया था. जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मांग को उठाया था, उधर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी.

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट

Published at : 05 Jan 2026 05:35 PM (IST)
