वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुएरा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वेनेजुएला को धोखा दिया है और आने वाले समय में उन चेहरों को बेनकाब किया जाएगा.सोशल मीडिया पर जारी ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन थे, इतिहास इसका खुलासा करेगा.

मादुरो गुएरा ने कहा, 'वे हमें कमजोर देखना चाहते हैं. हम सम्मान और गरिमा के झंडे बुलंद करेंगे. क्या इससे हमें दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, धिक्कार है. मैं अपनी जिंदगी, अपनी मां, सिलिया की कसम खाता हूं वह ऐसा नहीं कर पाएंगे.' निकोलस मादुरो के बेटे गुएरा ने अपने समर्थकों से 4-5 जनवरी को सार्वजनिक आंदोलनों में हिस्सा लेने का आह्वान किया ताकि वे लीडरशिप के इर्द-गिर्द जमा हो और एकता को मजबूत कर सकें.

मादुरो गुएरा वेनेजुएला की सत्ताधारी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी (PSUV) के सदस्य हैं. अमेरिकी फेडरल प्रॉसिक्यूटर का आरोप हे कि गुएरा एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का मुख्य सरगना है, जिसने वेनेजुएला से अमेरिका तक नशीले पदार्थों को पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्तियों, मिलिट्री, और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया.

निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस इस समय अमेरिका में हिरासत में हैं. उन्हें सोमवार (5 जनवरी 2026) को न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन पर अमेरिका नारको-टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी की साजिश के आरोप लगाए हैं.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)